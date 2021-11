Übergeordnet legt die Aktie von CTS Eventim seit März letzten Jahres kontinuierlich zu, hierbei gelang es Mitte September sogar über die Verlaufshochs aus Anfang 2020 bei 61,55 Euro zuzulegen und damit ein Folgekaufsignal zu aktivieren. Ziele ließen sich in diesem Fall nur noch über Kurszielprojektionen ermitteln, wie beispielsweise das 138,2 % Fibonacci-Extension-Retracement bei 75,31 Euro. Nun ist CTS Eventim fast an seinem Ziel angekommen, hier dürfte es zu Gewinnmitnahmen kommen, dies würde mit entsprechenden Abschlägen einhergehen. Investierte Anleger sollten jetzt aber nicht vergessen, ihre Stopps merklich nachzuziehen.

Konsolidierung ab sofort einplanen

Erste Unterstützungsmarken findet CTS Eventim im Bereich von 67,66 Euro vor, darunter am EMA 50 bei derzeit 63,65 Euro und ein Stück weit darunter an den Verlaufshochs aus Anfang 2020 von 61,55 Euro. Letzteres Niveau würde sich hervorragend für einen Long-Einstieg anbieten, noch immer steht das 138,2 % Fibonacci-Retracement als mögliches Ziel im Raum. Abschläge unter die Hochs aus 2020 könnten das Papier aber noch einmal erheblich unter Druck bringen und zu Abschlägen auf 57,35 Euro sorgen. Ein derartiges Szenario deutet sich aufgrund der relativen Kurstärke derzeit nicht an, wohl aber eine gesunde Konsolidierung in einem geordneten Rahmen.