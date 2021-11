Die aktuelle Preisentwicklung bei Gold und Silber ist überaus spannend und könnte kurzfristig auch Einfluss auf den Philadelphia Gold/Silver Index nehmen.

Unsere letzte Kommentierung zum Philadelphia Gold/Silver Index überschrieben wir am 29.10. mit „Nun muss es gelingen!“.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 07.11. „Gold – Comeback durch die Hintertür?“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 08.11. „Silber - Nun gilt es!“.

Kommen wir auf den Philadelphia Gold/Silver Index zurück. In unserer Kommentierung vom 29.10. hieß es unter anderem „[…] Mittlerweile hat sich veritables Aufwärtsmomentum aufgebaut. Der Index eroberte wichtige Kursbereiche zurück. Zuletzt ging es über den eminent wichtigen Bereich von 130 / 131 Punkten. Den Schwung kann der Index gut gebrauchen, denn er nähert sich einem massiven Widerstandscluster. Von 137 Punkten (letztes Verlaufshoch) bis in den Bereich von 145 Punkten türmen sich Widerstände auf. Das Ganze wird zudem von der 200-Tage-Linie verfestigt. Kurzum. Der Philadelphia Gold/Silver Index profitiert gegenwärtig von der robusten Vorstellung von Gold und Silber. Beide Edelmetalle befinden sich zudem in interessanten Konstellationen, die weitere Chancen auf der Oberseite offerieren. Gleiches gilt für den Philadelphia Gold/Silver Index. Sollte es ihm gelingen, über die Zone 137 / 145 Punkten vorzustoßen, wäre das ein klarer Fingerzeig. Im besten Fall geht es nun nicht mehr signifikant unter die 131 / 130 Punkte.“

Das markante Widerstandscluster 137 Punkte / 145 Punkte erwies sich für den Index in der damaligen Situation als undurchdringlich. Der Philadelphia Gold/Silver Index prallte nach unten hin ab und geriet kurzzeitig auf der Unterseite in arge Bedrängnis als es unter die Unterstützungszone 131 / 130 Punkte ging.

Die Erholung bei Gold und Silber (sh. oben genannte Kommentare zu den beiden Edelmetallen) sorgte zuletzt aber für Stabilität. Der Index konnte sich ein wenig von der Zone 131 / 130 Punkte lösen. Noch aber ist das Chartbild nicht geklärt. Hierzu müsste es unverändert über die 137 Punkte / 145 Punkte gehen.