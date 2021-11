In den letzten Monaten manifestierte sich das Rally-Szenario. Zuletzt mündete das Ganze im Angriff auf die 1,20 US-Dollar.

Baumwolle präsentiert sich seit dem markanten Tief von Ende März / Anfang April 2020 im Vorwärtsgang. Was zunächst als Erholung und als Reaktion auf die vorherigen Preisrückgänge gewertet werden musste, nahm spätestens im vierten Quartal 2020 Züge einer Rally an.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 29.10. hieß es unter anderem „[…] Dieses Mal entwickelte Baumwolle eine hohe Bewegungsdynamik und ging durch den massiven Widerstandsbereich 0,94 / 0,96 US-Dollar, wie das sprichwörtlich heiße Messer durch die Butter. Auch der psychologisch relevante Bereich von 1,0 US-Dollar wurde pulverisiert. Damit war der Weg in Richtung 1,07 US-Dollar (Zwischenhoch aus dem September 2011) frei. Zwischenzeitlich scheiterten mehrere Versuche, die Bewegung über die Zone um 1,1 US-Dollar auszudehnen. Damit drängt sich zwangsläufig die Frage auf, ob die Preisrally womöglich doch vor ihrem Ende stehen könnte… […] Kurzum. Die Aufwärtsbewegung bei Baumwolle befindet sich in einer wichtigen Phase. Aus charttechnischer Sicht muss es für den Preis über die 1,10 US-Dollar gehen, um der Bewegung frische Impulse zu verleihen. Das Preisniveau ist exponiert. Insofern sollten auch etwaige Gewinnmitnahmen nicht überraschen. Idealerweise bleiben diese auf 1,0 US-Dollar begrenzt. Sollte es hingegen unter die Zone 0,96 / 0,94 US-Dollar gehen, ist Obacht geboten. Gleichzeitig würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In den letzten Handelstagen dehnte Baumwolle die Bewegung über die 1,1 US-Dollar hinweg aus. Es entwickelte sich Aufwärtsmomentum in Richtung 1,2 US-Dollar. Letztendlich verpasste es der Preis jedoch, auch diese Hürde zu nehmen.

Fundamentale Aspekte traten zuletzt verstärkt in den Hintergrund. Spekulatives Interesse dürfte hingegen zugenommen haben. Die alte Börsenweisheit „Die Hausse nährt die Hausse.“ beschreibt die aktuelle Situation kurz und bündig.

Wir haben einen Langfrist-Chart gewählt, um die Rally der letzten Monate adäquat einordnen zu können.

Der fulminante Preisanstieg lässt Erinnerungen an die imposante Rally von 2011 aufkommen. Diese dominierte damals das Handelsgeschehen über Monate hinweg und führte Baumwolle über die 2,0 US-Dollar. Ob auch die aktuelle Aufwärtsbewegung soweit gehen wird, bleibt abzuwarten. Mit Gewinnmitnahmen ist ob des exponierten Preisniveaus jederzeit zu rechnen. Rücksetzer bleiben idealerweise auf 1,07 US-Dollar begrenzt. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich 0,96 / 0,94 US-Dollar. Darunter darf es nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage neu bewertet werden…