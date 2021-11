Zwischen April letzten Jahres und Ende Mai dieses Jahres verfolgte die GAP-Aktie einen Aufwärtstrend und konnte von 5,26 auf 37,63 US-Dollar zulegen, an die Rekordstände um 46,50 US-Dollar aus Ende August 2014 reichte die Kraft allerdings nicht mehr aus. Der anschließende Ausverkauf reichte bis in den Unterstützungsbereich vom Jahreswechsel um 22,00 US-Dollar abwärts, Anfang Oktober konnte GAP hieran zur Oberseite direkt an die laufende Abwärtstrendlinie ansteigen. Nun kämpft der Wert um ein Weiterkommen, aber erst ein nachhaltiger Sprung darüber dürfte das gewünschte Kurspotenzial tatsächlich freisetzen.

Ausbruchsversuch

Noch steckt GAP am Abwärtstrend fest, greifbare Long-Chancen in den Bereich von 30,00 und darüber 31,98 US-Dollar ergeben sich bei einem nachhaltigen Kurssprung mindestens über 26,00 US-Dollar. Dieses Signal sollte aber möglichst mit einem nachhaltigen Wochenschlusskurs bestätigt werden. Rücksetzer finden dagegen im Bereich von 23,41 US-Dollar entsprechende Unterstützungen vor, darunter an den Oktobertiefs von 22,00 US-Dollar. Sollte dieser Support allerdings gebrochen werden, dürften Abschläge auf 19,10 und 17,63 US-Dollar bevorstehen.