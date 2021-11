Seit August letzten Jahres verfolgt der Gold-Future einen Abwärtstrend, nachdem zuvor ein massiver Kursanstieg von 1.450 auf ein Rekordhoch bei 2.075 US-Dollar vollzogen werden konnte. Einen vorläufigen Boden fand das Edelmetall um 1.676 US-Dollar vor und schwankt seit Juli dieses Jahres zwischen 1.750 und 1.820 US-Dollar grob seitwärts. Die jüngsten Zugewinne an 1.820 US-Dollar und somit den laufenden Abwärtstrend sind von erhöhtem Interesse, weil es bei einem Ausbruch darüber zu einem regelkonformen Kaufsignal kommen könnte. Hier sollte nun eine engmaschige Beobachtung des Basiswertes stattfinden.

Klare Ausbruchsvorbereitungen

Verwertbare Handelssignale ergeben sich oft erst durch nachhaltige Wochenschlusskurse, oberhalb von 1.835 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf ein Kaufsignal in Richtung 1.856 und darüber an 1920 US-Dollar merklich an. Abpraller vom gegenwärtigen Widerstand aus sollten zuvor aber noch einkalkuliert werden, Unterstützungen findet das Edelmetall um 1.793 US-Dollar und darunter im Bereich der Unterstützung der letzten Wochen um 1.750 US-Dollar.