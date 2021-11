Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

TAG Immobilien Keeps 2021 Outlook; Sees 2022 FFO EUR 188-192 Million (PLX AI) – TAG Immobilien Q3 FFO EUR 46 million.Outlook FY FFO EUR 178-182 million, dividend EUR 0.92 per shareTAG Immobilien New guidance for 2022: FFO I of EUR 188-192 million, dividend EUR 0.98The main reason for the expected increase in FFO by …