Parkway Corporate macht still und leise große Fortschritte. Das zeigt sich auch in den zuletzt vom Unternehmen veröffentlichten Dokumenten.

Es muss nicht immer eine Pressemitteilung sein. Auch eine einfache Unternehmensbroschüre kann - wenn sie gut gemacht ist - tiefe Einblicke in die Entwicklung und strategische Ausrichtung eines Unternehmens geben. Parkway Corporate Limited (ASX: PWN; FRA: 4IP; AU000000PWN8), ein australisches Unternehmen, das auf die Behandlung von Industrieabwässern spezialisiert ist, hat gerade ein beeindruckendes Beispiel geliefert.

Auf nur 12 Seiten erläutert die Broschüre die umfangreichen Leistungen des Unternehmens und dokumentiert ganz nebenbei die enormen Fortschritte, die das Unternehmen in kürzester Zeit nach seiner Umwandlung von einem einfachen Explorationsunternehmen gemacht hat. Nach der Lektüre (die wirklich empfehlenswert ist) kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass sich hier ein Zukunftskonzern positioniert. Das fängt beim umfangreichen Dienstleistungsangebot an, geht über die renommierten Partner und Forschungseinrichtungen, setzt sich fort bei den internationalen Zertifizierungen, reicht über die geographische Präsenz in verschiedenen Teilen Australiens und gipfelt in der ausgewählten Kundenliste.