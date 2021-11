Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining läuft derzeit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau seitwärts.

Die Aktie des US-amerikanischen Silberproduzenten Hecla Mining läuft derzeit auf einem vergleichsweise niedrigen Niveau seitwärts. Neuer Schwung muss her! Möglicherweise könnte dieser nun von der Preisentwicklung von Gold und Silber kommen.

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 07.11. „Gold – Comeback durch die Hintertür?“

Lesen Sie hierzu auch unseren Kommentar vom 08.11. „Silber - Nun gilt es!“.

Kommen wir auf Hecla Mining zurück. In unserer letzten Kommentierung vom 25.10. zur Silberaktie hieß es unter anderem „[…] Hecla Mining legte unlängst seine Produktionsergebnisse für das 3. Quartal vor. Das Unternehmen produzierte im September-Quartal 2,676 Mio. Silber und 42.206 Unzen Gold. Während die Silberproduktion m Vergleich zum September-Quartal 2020 um 24 Prozent zurückging, erhöhte sich die Goldproduktion in Q3 / 2021 im Vergleich zu Q3 / 2020 um 3 Prozent. Die Marktakteure reagierten auf die Zahlen zunächst etwas „verschnupft“. Die Aktie testete daraufhin noch einmal den Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar. Dieser Test verlief erfolgreich und legte so den Grundstein für die aktuelle Aufwärtsbewegung. Hecla Mining ist mittlerweile in den Widerstandsbereich 6,0 / 6,5 US-Dollar eingedrungen. Eine Ausdehnung der Bewegung über die 6,5 US-Dollar hinweg würde das Chartbild weiter aufhellen. Unter die 5,0 US-Dollar darf es hingegen nicht gehen, anderenfalls müsste die Lage noch einmal neu bewertet werden.“



Mittlerweile hat Hecla Mining die Finanzergebnisse für das dritte Quartal vorgelegt. Das Unternehmen gab den Umsatz mit 193,560 Mio. US-Dollar an; nach 199,703 Mio. US-Dollar im entsprechenden Vorjahresquartal. Unterm Strich verblieb ein kleiner Verlust in Höhe von - 1,117 Mio. US-Dollar. Im Jahr zuvor wurde noch ein Gewinn in Höhe von 15,142 Mio. US-Dollar verzeichnet.

Der bereits zuletzt thematisierte Widerstandsbereich um 6,0 / 6,5 US-Dollar limitiert die Aktie noch immer in ihren Aufwärtsbemühungen. Dass die 200-Tage-Linie aktuell mit diesem Bereich zusammenfällt, macht das Unterfangen für die Aktie des Silberproduzenten nicht einfacher. Die wichtige Unterstützung um 5,0 US-Dollar blieb zuletzt hingegen ungefährdet.

Kurzum. Die Aktie bewegt sich gegenwärtig zwischen der markanten Widerstandszone 6,0 / 6,5 US-Dollar und dem Unterstützungsbereich um 5,0 US-Dollar seitwärts. Ein Ausbruch aus der Range würde wichtige charttechnische Signale liefern. Zu einem maßgeblichen Faktor könnte hierbei die Silberpreisentwicklung werden (sh. oberen Kommentar zu Silber).