Die Aktie des kanadischen Uran-Produzenten Cameco befindet sich gegenwärtig in einer überaus spannenden charttechnischen Konstellation.

Bereits zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie am 25.10. bot sich ein interessantes Chartbild. In der betreffenden Kommentierung hieß es unter anderem „[…] Die Aktie nutzte zunächst den Schwung und die Gunst der Stunde. Mit dem Ausbruch über die 33,6 CAD (September-Hoch) hatte Cameco ein frisches Kaufsignal vor Augen. Ausbruchssituationen sind aber bekanntlich eine heikle Angelegenheit. Sollte es dem Vorstoß nicht gelingen, sich entscheidend vom Ausbruchsniveau abzusetzen, wird es nicht selten heikel. Und genau in dieser Situation befindet sich Cameco gegenwärtig. Der Ausbruchsversuch erlangte nicht die notwendige „Höhe“ und fiel zunächst in sich zusammen. Nun wird es wichtig, dass der Rücksetzer nicht weiter an Dynamik gewinnt. Ein Verbleib der Aktie oberhalb von 30 CAD wäre daher eminent wichtig. Kurzum. Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch sieht sich Cameco Gewinnmitnahmen ausgesetzt. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es idealerweise nicht unter die 30,0 CAD gehen. Die zentrale Unterstützung verorten wir unverändert in den Bereich 26,6 CAD / 25,0 CAD. Sollte es darunter gehen, würde eine Neubewertung der Lage notwendig werden.“

In den letzten Handelstagen entwickelte sich das Ganze mehr und mehr zu einem ansteigenden Dreieck (orange). Diese Chartformationen werden „gern einmal“ über die Oberseite aufgelöst. Auch im Falle von Cameco deutet sich dieses Szenario gegenwärtig an. Die Aktie konnte zuletzt über den Widerstandsbereich 33,6 / 33,9 CAD setzen, der in Kombination mit dem kurzfristigen Aufwärtstrend das ansteigende Dreieck bildet.

Ein signifikanter Ausbruch über die 33,6 / 33,9 CAD würde ein starkes Kaufsignal liefern und der Aktie womöglich die Tür in Richtung der alten Widerstände bei 40 CAD öffnen. Auf der Unterseite erwies sich zuletzt der Bereich 30,0 / 29,0 CAD als tragfähige Unterstützung. Um das Aufwärtsmomentum in der aktuellen Situation nicht zu gefährden, sollte der Bereich nicht mehr unterschritten werden.

Cameco legte kürzlich die Ergebnisse für das dritte Quartal vor. Die Zahlen fielen ambivalent aus, hatten aber keinen sonderlich nachhaltigen Einfluss auf die Kursentwicklung der Aktie. Cameco gab den Umsatz im September-Quartal mit 361 Mio. CAD an; nach 379 Mio. CAD im entsprechenden Vorjahresquartal. Das Unternehmen wies einen Verlust in Höhe von knapp -72 Mio. CAD aus; nach einem Verlust in Höhe von -61 Mio. CAD im Vorjahresquartal.