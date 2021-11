Welche Investments stehen aktuell im Schaufenster? Was bewegt die Märkte? Welche Unternehmen und Köpfe machen Kurse und welcher Handlungsbedarf ergibt sich daraus für Ihr Depot? In unserem Marktkompass beschäftigen wir uns heute unter anderem mit den folgenden Themen: Dax hält sich stabil ++ Bayer legt Zahlen vor ++ Tesla: Elon Musk sorgt für Aufsehen.

> MÄRKTE & KURSE | Angeschoben von der Verabschiedung des geplanten Infrastrukturprogramms im US-Repräsentantenhaus konnte der Dow Jones am Montag moderat zulegen. Der US-Leitindex stieg um 0,29 % auf 36.432 Punkte. Nach der Rally der letzten Tage schnauften die beiden anderen großen US-Indizes auf hohem Niveau durch. Der S&P 500 schloss noch 0,09 % fester bei 4.701 Punkten, während der Nasdaq 100 um 0,14 % auf 16.336 Punkte nachgab. In Deutschland ist heute die spannende Frage, ob der Dax die Marke von 16.000 verteidigen kann. Heute präsentieren die Dax-Konzerne Bayer, Münchener Rück und Porsche ihre Quartalzahlen. Um 13.00 legt auch der Impfstoffhersteller Biontech sein aktuelles Zahlenwerk vor. Wir werden die Zahlen von Biontech im Kontext der aktuellen Entwicklungen am Mittwoch ausführlich analysieren. Der Dax eröffnete heute 0,12 % schwächer, konnte aber die Marke von 16.000 Punkten im frühen Handel verteidigen. Gute Nachrichten gab es von Bayer.