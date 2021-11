Der 09.November ist ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte - aber auch ein wichtiger Tag für den deutschen Leitindex Dax! Denn genau vor einem Jahr kam die Meldung von Pfizer/BioNtech, wonach ein Impfstoff erfolg

Der 09.November ist ein besonderer Tag in der deutschen Geschichte - aber auch ein wichtiger Tag für den deutschen Leitindex Dax! Denn genau vor einem Jahr kam die Meldung von Pfizer/BioNtech, wonach ein Impfstoff erfolgreich entwickelt worden sei, der zu 90% Ansteckungen mit Corona verhindere. Inzwischen wissen wir, dass das etwas arg optmistisch war - aber der Dax, Repräsentant der "old economy" mit vielen Value-Werten, setzte daraufhin zu einer Rally an (die zuvor vor allem Tech-Aktien absolviert hatten). Während die Hoffnungen in Sachen Impfstoff inzwischen doch deutlich relativiert werden müssen, handeln die Aktienmärkte - den Notenbanken sei Dank - auf Allzeithochs. Aber dorht bal der nächste Lockdown?

Hinwei aus Video: "EZB über kurzfristig höhere Inflation, die „durchschaut“ werden muss"

Das Video "Dax & Co: 09.November - Schicksalstag!" sehen Sie hier..