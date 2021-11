Was die Inflation mit Ihrem Geld macht und was Sie dagegen tun können

Sehr verehrte Leserinnen und Leser, über Inflation ist in diesem Jahr schon viel geschrieben worden, auch von uns bei Stockstreet.

Warum habe ich Inflation in Anführungsstriche gesetzt? Weil Inflation nicht gleich Inflation ist. Dieser wichtige Punkt wird bei den meisten Diskussionen darüber vergessen. Sven Weisenhaus hat hier z.B. mehrfach darauf verwiesen, dass bei weiter steigenden Rohstoffpreisen eine Stagflation möglich ist – also eine wirtschaftliche Stagnation, die durch eine Inflation verschärft wird, die wiederum durch externe Effekte verursacht wurde (und von den Zentralbanken nicht verhindert oder beseitigt werden kann).

über Inflation ist in diesem Jahr schon viel geschrieben worden, auch von uns bei Stockstreet. Und neben der Frage, wie stark die Inflation aktuell noch steigen wird, treibt Anleger, Ökonomen und Zentralbanker vor allem die Sorge um, wie lange sie noch anhalten wird. Daher bin ich der Sache mal auf den Grund gegangen – und stelle Ihnen die Ergebnisse meiner Recherchen und Analysen nun vor.

Ask 10,51

Ask 10,51

Ask 10,84

Ask 10,84

Dann gibt es die klassische Inflation durch eine Lohn-Preis-Spirale, bei der die steigenden Preise als Grund für höhere Lohnforderungen genommen werden, während die Unternehmen (weitere) Preissteigerungen mit den höheren Löhnen begründen.

Und derzeit erleben wir einen positiven Nachfrageschock bei gleichzeitigem negativen Angebotsschock (um mal etwas Ökonomen-Kauderwelsch einzustreuen) – also eine plötzlich erhöhte Nachfrage (als Nachholeffekt nach den Einschränkungen durch die Pandemie, der vor allem in den USA durch zusätzliche pauschale Mittel für die Bürger noch angeheizt wurde) bei reduziertem Angebot (weil die Unternehmen in der Pandemie ihre Kapazitäten gedrosselt haben und die Lieferketten durcheinander geraten sind).

Das macht die Inflation mit Ihrem Geld!

Welche Inflation auch immer kommen und vielleicht sogar bleiben wird – jede vernichtet Ihr Geld. Dazu muss ich nicht viel Worte verlieren, das dürfte allen von Ihnen bewusst sein. Trotzdem ein paar Zahlen, um die Größenordnungen zu veranschaulichen: Eine Inflation von 2 % verringert die Kaufkraft Ihres Kapitals innerhalb von 5 Jahren bereits um 10 %. Wenn die Inflation 5 % beträgt, sind es im gleichen Zeitraum schon 23 %!