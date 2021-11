Auch der Goldbranchengigant AngloGold hat mit steigenden Kosten zu kämpfen. Denen hat der neue CEO den Kampf angesagt.

Der Konzern gab die Gesamt-Cashkosten des Quartals mit 927 USD pro Unze an nach 755 USD im gleichen Zeitraum des vergangenen Jahres. Die all-in sustaining costs (AISC) des Septemberquartals lagen demzufolge bei 1.362 USD pro Unze nach 1.006 USD je Unze im Vergleichszeitraum. Das lag vor allem an einem Anstieg der Aufwendungen für Instandhaltungsarbeiten um 27% sowie den hohen Cashkosten.

In den AISC, so AngloGold weiter, waren zudem rund 20 USD pro Unze an Kosten enthalten, die auf COVID19 zurückzuführen waren. Hinzu kamen geschätzte 94 USD pro Unze in Zusammenhang mit einem Compliance-Programm zu den Abraumhalden des Unternehmens in Brasilien.

Allerdings ging die bereinigte Nettoverschuldung von 878 Mio. Dollar im dritten Quartal 2020 auf nun 871 Mio. Dollar zurück. Der neue CEO Alberto Calderon hat sich zum Ziel gesetzt, vor allem die Kosten zu senken, die Effizienz zu steigern und ein neues Betriebsmodell zu etablieren.

AngloGold hält an der allerdings bereits angepassten Prognose für das Gesamtjahr fest. Diese beläuft sich auf eine Produktion von 2,45 bis 2,60 Mio. Unzen Gold, wobei man eher am unteren Ende der Spanne liege. Die AISC werden auf 1.240 bis 1.340 USD pro Unze geschätzt, wobei der Konzern hier eher mit dem oberen Ende der Spanne rechnet.

Jetzt den GOLDINVEST-Newsletter abonnieren!

Folgen Sie uns auf Youtube!



Risikohinweis: Die Inhalte von www.goldinvest.de und allen weiteren genutzten Informationsplattformen der GOLDINVEST Consulting GmbH dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar. Weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, stellen vielmehr werbliche / journalistische Texte dar. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Laut §34 WpHG möchten wir darauf hinweisen, dass Partner, Autoren und/oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der erwähnten Unternehmen halten können oder halten und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns besprochenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner kann zwischen den erwähnten Unternehmen und der GOLDINVEST Consulting GmbH direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag bestehen, womit ebenfalls ein Interessenkonflikt gegeben sein kann.