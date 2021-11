Tesla, Varta, Amazon – Chancen in der Jahresendrally

Volatilität unten – Aktienindizes oben. Die Aktienmärkte Ende 2021 präsentieren sich freundlich und es war per Saldo ein gutes Aktienjahr. Doch was bringt 2022? Werden Biontech, Tesla, Amazon oder Apple wieder stark gesuchte Aktien sein, kommt die zweite Reihe mit Varta oder Nordex weiter nach vorne und vor allem – was machen Trader und Investoren mit dem Mix aus Inflation, Tapering und schwächelnder Wirtschaft? Gilt es, Depots in Sicherheit zu bringen und gilt weiter “buy the dip and sell the rally”? Wo liegen Fallen, welche Fehler sollten Anleger vermeiden, welche Chancen winken auch 2022 und vor allem – wie sieht dies ein Börsenprofi direkt vom Parkett? Daniel und Nicolas Saurenz sprechen darüber mit Jürgen Molnar von RoboMarkets. Webinar – 18.00 Uhr - Hier geht’s zur kostenfreien Anmeldung.