Am 5. November 2021 hat die Deutsche Umwelthilfe (DUH) ein brisantes Gutachten zum Daimler-Dieselskandal vorgestellt: Ein Experte für Kfz-Software hat acht bisher unbekannte Abschalteinrichtungen in einer Mercedes-Benz E-Klasse mit Euro 6 Diesel entdeckt. Während das Kraftfahrt-Bundesamt und die Daimler AG die Abschalteinrichtungen als zulässig bewerten, sehen Rechtsexperten, Gutachter und die DUH im Einsatz solcher „defeat devices“ illegale Manipulationen der Abgaswerte.

In seinem Gutachten erläutert Felix Domke detailliert die Wirkungsweise bisher unbekannter softwaregesteuerter Abschalteinrichtungen in Dieselfahrzeugen der Daimler AG. Seine Untersuchungen fasst der Experte für Motorsteuerungs-Software wie folgt zusammen: „Das Ergebnis dieser Studie ist, dass eine Reihe illegaler Abschalteinrichtungen identifiziert wurden, die die Effizienz der Abgasnachbehandlung im normalen Fahrbetrieb herabsetzen.“

Effizienz der Abgasnachbehandlung im Fahrbetrieb deutlich niedriger

Durch die Abschalteinrichtungen wird laut DUH „die wirksame Abgasreinigung durch den verbauten SCR-Katalysator reduziert“. Im Ergebnis lägen die realen Stickoxid-Emissionen auf der Straße bis zu 500 Prozent über dem gesetzlich festgeschriebenen Grenzwert. Die Abschalteinrichtungen aktivieren sich in Fahrsituationen, die im Straßenbetrieb üblich sind.

Domke stellt fest, dass so gut wie immer mindestens eine Abschalteinrichtung die Verbesserung der Emissionen bereits bei normaler Fahrweise verhindert – und zwar auch „wenn es physikalisch oder zum Motorschutz gar nicht notwendig ist“. So werde die eingespritzte Menge an AdBlue deutlich reduziert, die zur Neutralisierung der Stickoxide im SCR-Katalysator dringend benötigt wird; ähnlich wird die Abgasrückführungsrate gesenkt. „Oft leistet dadurch die eigentlich fähige Abgasaufbereitungshardware nur einen Bruchteil der möglichen Leistung, das Fahrzeug stößt unnötig große Mengen Stickoxide aus“, so der Gutachter weiter.

Profitmaximierung zu Lasten der Umwelt

In dem aktuellen Gutachten sieht DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch den Beweis, dass der Daimler-Konzern neben temperaturgesteuerten noch weitere illegale Abschalteinrichtungen nutzt. „Das Gutachten von Felix Domke überführt Daimler endgültig. Es zeigt uns erstmals, wie es dem Konzern gelingt, im Prüflabor die gesetzlichen Grenzwerte einzuhalten, im realen Straßenbetrieb unsere Städte hingegen mit gesundheitsschädlichen Stickoxiden regelrecht zu fluten“, so Resch. Die Manipulation der Abgasreinigung gebe es nicht etwa, weil das aus physikalischen Gründen oder zum Zweck des Motorschutzes erforderlich wäre. Es gehe Daimler um „Profitmaximierung zu Lasten der Umwelt und der Gesundheit der Stadtbewohner“.

EKI hat ähnliche Messergebnisse ermittelt

Auch Abgasmessungen des Emissions-Kontroll-Institutes (EKI) belegen, dass Daimler in dem Fahrzeug E350T der Euronorm 6 illegale Abschalteinrichtungen installiert hat. Auf der Straße zeigte das Fahrzeug bei den Messungen des EKI ebenfalls einen Anstieg der Stickoxid-Emissionen um bis zu 500 Prozent und mehr. Verschiedene vom EKI durchgeführte Abgasmessungen an weiteren Mercedes-Diesel-Pkw hatten bereits Hinweise darauf gegeben, dass Mercedes-Fahrzeuge mit vergleichbaren Motoren und Technologien ähnliche illegale Abschalteinrichtungen nutzen. Auch das KBA hat bei zahlreichen Dieselfahrzeugen des Herstellers illegale Abschalteinrichtungen entdeckt.

Die im Gutachten dokumentierten Abschalteinrichtungen erklärt das KBA jedoch für zulässig: „In dem Gutachten werden acht Abschalteinrichtungen des betreffenden Modells mit dem Dieselmotor OM 642 benannt. Diese sind uns bekannt“, kommentiert ein KBA-Sprecher die Ergebnisse des Gutachtens. Sie seien bereits geprüft und für „nicht unzulässig“ befunden worden. Auch Daimler streitet weiterhin ab, bei Diesel-Pkw in Deutschland und Europa illegale Abschalteinrichtungen zu nutzen. Die „beschriebenen Parametrierungen“ seien bereits bekannt und „nicht als unzulässige Abschalteinrichtungen zu bewerten“.

Daimler verstößt eindeutig gegen geltendes Recht

Glenn Phillips, geschäftsführender Gesellschafter der internationalen Anwaltskanzlei Milberg, die das Gutachten beauftragt hatte, hält den Fall für rechtlich eindeutig: „Die Untersuchung kommt zu dem Schluss, dass der Daimler-Konzern eine Vielzahl unzulässiger Abschalteinrichtungen installiert hat, die eindeutig gegen geltendes Recht verstoßen. Betroffenen Verbrauchern steht jetzt offensichtlich Schadensersatz zu, schließlich ist ihnen ein mangelhaftes Fahrzeug verkauft worden, für das sie den vollen Kaufpreis bezahlt haben.“ Rechtlich könne man von Betrug gegen die Umwelt und gegen die Kunden sprechen.

Die DUH fordert jetzt einen amtlichen Rückruf für sämtliche Diesel-Pkw mit aktiven Abschalteinrichtungen. Es müssten endlich alle Diesel-Fahrzeuge mit Abschalteinrichtungen in der Abgasreinigung entweder stillgelegt oder auf Kosten der Hersteller repariert werden – wie in den USA. Die Weltgesundheitsorganisation habe erst kürzlich die Absenkung des Stickstoffdioxid-Grenzwerts von 40 auf 10 µg/m3 im Jahresmittel gefordert. Um das zu erreichen, müssen laut Resch „alle illegalen Quellen für Dieselabgasgifte ins Visier genommen werden – es muss endlich gehandelt werden.“

