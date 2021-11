Das kalifornische Startup Rivian wurde bereits 2009 gegründet und hat seitdem 11,15 Milliarden US-Dollar von Investoren bekommen, 10 Milliarden allein im Jahr 2019. Zu den größten Investoren gehören Amazon und Ford. Amazon habe laut Rivian den Kauf von 100.000 elektrischen Lieferwagen zugesagt. Wie die Financial Times berichtet, hält Amazon zudem eine 22-prozentige Beteiligung an dem Sartup und damit eine Reihe von Exklusivrechten an Rivians Technologie. Rivian darf seine Lieferwagen demnach auch anderen Unternehmen erst ab frühestens 2023 anbieten.

Die ersten Rivian-Pickups namens R1T liefen im September vom Band, SUVs für Privatkunden ab rund 70.000 US-Dollar sollen im kommenden Monat folgen.

Ford ist nicht nur einer der größten Investoren, sondern gleichzeitig auch ein direkter Konkurrent: Die Elektro-Version des Ford F-150, der als Verbrenner seit vielen Jahren das meistverkaufte Auto der USA ist, hat eine ähnliche Reichweite wie der R1T, kostet aber nur knapp 40.000 US-Dollar.

Rivian hat 2020 einen Verlust von rund einer Milliarde US-Dollar gemacht. Durch den Börsengang hat das Startup 11,9 Milliarden US-Dollar eingenommen. Ein großer Teil davon soll in den Ausbau der Produktion gesteckt werden.

Autorin: Gina Moesing, wallstreet:online Zentralredaktion