09.11.2021 - Exorbitant gestiegene Preise für Erdgas, Kohle, Strom und Öl sorgen für Beunruhigung an den Kapitalmärkten und in der Politik.

Während aber die Verbraucher unter den finanziellen Lasten der Entwicklung ächzen, müssten sich die Politiker eigentlich freuen. Für das Voranschreiten der Energiewende ist nichts so förderlich wie hohe Preise für herkömmliche Energieträger. Diese sind es nämlich, die den alternativen Stromerzeugungen aus Wind und Sonne eine wettbewerbsfähige Position verschaffen. Aus diesem Grund bemüht sich die deutsche Politik seit vielen Jahren, herkömmliche Energieträger durch die Auferlegung neuer Steuern zu verteuern. Am Benzinpreis lässt sich paradigmatisch ablesen, welche Steuerpolitik von den deutschen Regierungen der letzten zwanzig Jahre ins Werk gesetzt wurde. Energiesteuern machen einen nicht unbeträchtlichen Teil des deutschen Steueraufkommens aus. Je teurer Erdöl auf den internationalen Märkten wird, desto höher ist c.p. das Aufkommen der Mineral- und vor allem der Mehrwertsteuer. Indem die Mehrwertsteuer auch auf die Mineralölsteuer erhoben wird, findet obendrein eine tüchtige Mehrfachbesteuerung statt. Mit einem Anteil von mehr als 2/3 dominiert die Steuerbelastung den Benzinpreis. Daher wäre es für die Verantwortlichen in der Politik ein Leichtes, die Belastung für den Bürger zu senken. Dadurch würde jedoch die eigene Energiewendepolitik ad absurdum geführt. Man darf also gespannt sein, was sich auf diesem Feld tun wird, zumal andere Länder der EU ihren Bürgern Linderungen des Preisauftriebs versprochen haben.