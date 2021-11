Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Crayon Group to Raised NOK 700 in Private Placement (PLX AI) – Crayon Group Holding ASA - Contemplated private placement.Selling new shares in the Company raising gross proceeds of approximately NOK 700 millionABG Sundal Collier ASA and SpareBank 1 Markets AS are acting as joint bookrunners