Trotz aller Euphorie hat der DAX in den letzten Tagen zwar neue Rekordstände generiert, aber technisch betrachtet auf der Stelle getreten. Der seit Anfang Oktober bestehende Aufwärtstrend wurde zur Seite verlassen. Es wurden Doji’s (Eröffnungs- und Schlusskurse auf nahezu einem Niveau) gebildet, was immer für eine gewisse Unsicherheit bei den Marktteilnehmern spricht. Gestern wurde ein Shooting-Star (Intraday-Stimmungswende) gebildet. Sollte dieser heute bestätigt werden (dazu müssten die Notierungen heute im Handelsverlauf unter den Tiefststand von gestern fallen) würde dies den Beginn einer Konsolidierung auslösen. Diese dürfte dann bis in den Bereich der nächsten Unterstützung bei ca. 15.800 Punkte führen. Noch ist es nicht soweit und die Indikatoren zeigen keine solche Korrektur an. Von der Saisonalität her sollte der DAX bis Anfang Dezember noch weiter anziehen können. Auffällig waren die Umsätze an den letzten beiden Handelstagen. Diese gingen deutlich zurück und deuten darauf hin, dass bei den Marktteilnehmern kein Abgabedruck aufgekommen ist. Die Indikatoren haben noch keine Verkaufssignale gegeben. Daher wird vieles davon abhängen, wie sich der DAX im heutigen Handelsverlauf entwickelt. Da sich die Übersee-Märkte heute Nacht von ihren zwischenzeitlichen Tiefstständen erholen konnten (es blieb trotzdem noch ein Minus stehen) könnte auch der DAX das Niveau halten und den Shooting-Star negieren.