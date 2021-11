Am 20. Oktober veröffentlichte Tesla die Finanzergebnisse für das Q3 2021. Insgesamt hat Tesla mehr als 240.000 Fahrzeuge ausgeliefert, das sind 20 Prozent mehr als im vergangenen Quartal und mehr als 70 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Mit einem Gewinnzuwachs um fast das Fünffache auf 1,6 Milliarden US-Dollar schloss der Konzern die Monate zwischen Juli und September mit dem besten Ergebnis der Konzerngeschichte ab. Der Umsatz wuchs um immerhin 57 Prozent auf 13,8 Milliarden Dollar. Diese Zahlen zeigen, was die Marktteilnehmer vom Elektroautobauer bereits erwarten. Mit einem erwarteten KGV 2021 von aktuell 281 ist die Aktie alles anderen als günstig zu haben. Bei einer Marktkapitalisierung von aktuell rund einer Billion Euro gehen die Marktteilnehmer davon aus, dass Tesla sämtliche namhaften Autobauer auf einmal langfristig überflügeln wird müssen.

Zum Chart

Nach dem steilen Aufwärtstrend ab Oktober 2019 bis Anfang Januar 2021 bildete der Kursverlauf der Tesla-Aktie eine Konsolidierung bis Mai 2021 aus. Im Juni 2021 scheint die Konsolidierung am Niveau von 546,64 US-Dollar abgeschlossen und der Kurs ist entlang einer exponentiellen Aufwärtsentwicklung in Richtung All Time High am Level von 1243,49 US-Dollar unterwegs. Der Widerstand bei 893,44 US-Dollar wurde schließlich Ende Oktober überwunden und fungiert aktuell als Kernunterstützung. Aufgrund der verlustträchtigen letzten beiden Tage weist der Tesla-Put eine implizite Volatilität von 60 aus. Die Marktteilnehmer wollen sich augenscheinlich gegen gröbere Kursschwankungen nach unten versichern. Kurzfristig sind die für einen Autobauer gehandelten KGVs von knapp 300 durch die aktuelle exponentielle Output-Steigerung irgendwie zu rechtfertigen. Mittelfristig sollte aber die etablierte Autoindustrie den technischen Rückstand aufholen und der bekannte US-Shortseller Michael Burry Recht behalten.