Auch für seine Prospektionsgebiete in Oberösterreich nahe Linz hat ADX Energy Limited (ASX: ADX, FSE: GHU) von RISC Advisory Pty Ltd ein unabhängiges Gutachten erstellen lassen. RISC hat in diesem die von ADX zuvor vorgenommenen Schätzungen der Ressource geprüft und hält die gemachten Annahmen für angemessen.

Es wird immer deutlicher, dass man die wertvollen Öl-Assets, die ADX Energy in Österreich hält, nicht allein auf die beiden produzierenden Quellen Gaiselberg und Zistersfeld im Wiener Becken reduzieren sollte. Auch die in Oberösterreich gehaltenen Projekte stellen einen erheblichen Wert dar. Sie sind zwar noch nicht in Produktion, doch ADX ist auf dem Weg, diese Konzessionsgebiete zu erschließen und sich damit einen zusätzlichen, stabilen Cashflow zu sichern.