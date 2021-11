Mit einem Kursrückgang von 15 Prozent innerhalb der vergangenen 12 Monate belegt die Henkel Vzg.-Aktie (ISIN: DE0006048432) vor der FMC-Aktie den vorletzten Platz in der Performanceliste der DAX-Werte für diesen Zeitraum. Nach der Veröffentlichung der am unteren Rand der Erwartungen liegenden Prognosen für das laufende Jahr und enttäuschender Quartalszahlen verzeichnete die Aktie, die noch am 5.11.21 Euro bei 80,80 Euro geschlossen hatte, bei 75,14 Euro einen neuen Jahrestiefstand, von dem sie sich in weiterer Folge allerdings wieder deutlich nach oben hin absetzen konnte.

Obwohl die Mehrheit der Experten die Kursziele für die Henkel Vzg.-Aktie reduzierte, stuft sie in den neuesten Analysen die Aktie mit Kurszielen von bis zu 114 Euro als kaufens- oder zumindest haltenswert ein. Risikobereite Anleger, die den Kursrückgang der Aktie als übertrieben ansehen und der Aktie eine Erholung auf das Niveau von Ende September bei 81,70 Euro zutrauen, könnten versuchen, diese Markteinschätzung mit Long-Hebelprodukten zu optimieren.