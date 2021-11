Mit der Aktie des brasilianischen Rohstoffkonzerns Vale war in den letzten Wochen und Monaten kein Blumentopf zu gewinnen.

Seit der markanten Top-Formation, die der Wert im Frühjahr / Sommer dieses Jahres im Bereich von 23 US-Dollar ausbildete, kannte Vale nur eine Richtung…

Auch im Vergleich zu unserer letzten Kommentierung am 25.10. hat sich die charttechnische Ausgangslage noch einmal verschlechtert. Damals hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit versuchte sich Vale zwar an einer Erholung, doch das vermeintlich rettende Ufer – der Bereich um 16 US-Dollar – wurde nicht erreicht. Der starke Abwärtstrend zwang die Aktie zur Umkehr. Mittlerweile ist der Wert auch wieder unter die Marke von 14 US-Dollar abgetaucht. Die aktuelle Situation ist nicht ohne Risiken. Mit knapp 12,9 US-Dollar wurde kürzlich ein neues Korrekturtief ausgebaut. Vale konnte sich bislang nur leicht von diesem lösen. Somit besteht weiterhin das Risiko, dass es doch noch einmal zu einem Anlaufen der 11,4 US-Dollar kommt. Erst ein Comeback der Aktie oberhalb von 16 US-Dollar würde das Chartbild deutlich aufhellen. Vale legte vor einigen Handelstagen die Produktionsdaten für das 3. Quartal vor und gab gleichzeitig einen Ausblick auf das vierte Quartal. So wirklich überzeugen konnten die vorgelegten Eckdaten nicht. Entsprechend blieben positive Impulse aus…“



Mittlerweile legten die Brasilianer ihre Finanzergebnisse vor. Bleiben wir zunächst aber bei den charttechnischen Aspekten. Der seit Juli aktive Abwärtstrend ist weiterhin dominant. Vale tauchte kürzlich unter die 12 US-Dollar ab, drehte aber knapp oberhalb von 11,4 US-Dollar wieder nach oben hin ab. Die aktuell zu beobachten Erholung hat noch keine Relevanz entwickeln können und ist daher aus charttechnischer Sicht bislang mit Vorsicht zu genießen. Anders ausgedrückt: Ein Belastungstest der 11,4 US-Dollar ist in der aktuellen Situation weiterhin möglich. Um für eine Entspannung zu sorgen, muss Vale über die 12,9 US-Dollar; noch besser über die 14+ US-Dollar.

Vale präsentierte kürzlich ein ambivalentes Zahlenwerk für das 3. Quartal 2021. Das Unternehmen blieb in einigen wichtigen Punkten hinter den Erwartungen des Marktes zurück. Gerade im Vergleich zum Vorquartal (2. Quartal 2021) lassen sich die „Schwachstellen“ deutlich erkennen. Vale generierte im 3. Quartal 2021 einen Umsatz in Höhe von 12,682 Mrd. US-Dollar, nach 16,675 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2021. Der Nettogewinn belief sich im aktuellen Berichtszeitraum auf 3,886 Mrd. US-Dollar, nach 7,586 Mrd. US-Dollar im 2. Quartal 2021.

Kurzum. Der Abwärtstrend hat Vale nach wie vor fest im Griff. Die Aktie zeigt noch keine belastbaren Anzeichen einer Bodenbildung. Weiterhin droht ein Test der 11,4 US-Dollar. Eine erste Entspannung würde sich mit der Rückkehr der Aktie über die 12,9 US-Dollar einstellen.