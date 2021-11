Die Aktie des US-amerikanischen Ölproduzenten ConocoPhillips zeigte sich in den letzten Wochen in bestechender Verfassung. Die guten Rahmenbedingungen nutzend überwand die Aktie Widerstand für Widerstand.

Vor allem der Ausbruch über die Widerstandszone 60,0 US-Dollar / 63,5 US-Dollar erwies sich als richtungsweisend. Bis auf knapp 78 US-Dollar ging es, ehe im Oktober eine Konsolidierung auf hohem Niveau einsetzte.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung zu ConocoPhillips vom 23.09. hieß es unter anderem „[…] Die Aktie jagte im gestrigen Mittwochshandel über den wichtigen Widerstandsbereich von 60 US-Dollar. Reicht die Kraft nun auch noch aus, um auf ein neues 52-Wochen-Hoch jenseits der 63,5 US-Dollar vorzustoßen? Womöglich werden es die nächsten Tage bereits zeigen. Auf der Unterseite sollte es nun tunlichst nicht mehr unter die 55 US-Dollar gehen. Anderenfalls wäre eine Neubewertung der Lage erforderlich.“



Die starke Entwicklung der Ölpreise in Verbindung mit positiven Unternehmensnachrichten kreierte eine kurstreibende Gemengelage. Neben der bereits in der September-Kommentierung thematisierten Nachricht von den Kaufabsichten ConocoPhillips (will Schiefergasaktivitäten im Permian Basin von Shell kaufen) legte das Unternehmen Anfang November auch sehr robuste Ergebnisse für das 3. Quartal vor.

ConocoPhillips konnte den Umsatz im dritten Quartal 2021 deutlich auf 11,616 Mrd. US-Dollar steigern, nach 4,380 Mrd. US-Dollar im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der starke Umsatzanstieg schlug auch auf die Ergebnisseite durch. ConocoPhillips gab den Nettogewinn mit 2,379 Mrd. US-Dollar an; nachdem im Vorjahresquartal noch ein Verlust in Höhe von -0,450 Mrd. US-Dollar hingenommen werden musste. Der um Sondereffekte bereinigte Gewinn belief sich den Unternehmensangaben zufolge auf 2,372 Mrd. US-Dollar; nach einem Verlust in Höhe von -0,331 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2020.

Kurzum. Die Aktie konsolidiert. Um aus technischer Sicht für ein frisches Momentum zu sorgen, muss ConocoPhillips über die Zone um 78 US-Dollar ausbrechen. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 70 US-Dollar ab. Sollte es darunter gehen, ist Obacht geboten. In diesem Fall könnte sich die Bewegung bis auf 63,5 US-Dollar / 60 US-Dollar ausdehnen.