Microcaps bieten an der Börse oft große Chancen. Schließlich befinden sich diese Aktien (noch) unterhalb des Radars der meisten Investoren. Und sie verfügen naturgemäß über ein großes Wachstumspotential. Nehmen Sie die Computerfirma IT Competence, die wir Ihnen am 22. Februar 2019 ans Herz legten. Seither konnte sich der Kurs mehr als verdreifachen auf aktuell 17,80 Euro. Wir sprechen mit Wolfgang Wagner. Der Finanzvorstand sieht in dem Zusammenschluß mit audius, einem in etwa gleich großen Wettbewerber, einen Quantensprung. Seither spielt der IT-Dienstleister, der auch in audius umfirmierte, in einer anderen Liga. Insbesondere die Gewinnmarge, die lange Zeit einstellig war, zieht kräftig an. Das Geschäft brummt. Anläßlich der Vorlage der 9-Monatszahlen hob der Vorstand bereits das dritte Mal in diesem Jahr die Prognose an. Die Gesamtleistung soll auf 58 Millionen springen, das Ebitda auf mehr als 6,5 Millionen nach oben schießen. Daraus resultierte eine Ebitda-Marge von mehr als 11%. Im Vorjahr gingen lediglich 34,7 Millionen durch die Bücher, das Ebitda erreichte 2,9 Millionen bzw. 8,4%. Über kurz oder lang möchte audius eine branchenübliche Rendite von 12 bis 14% Ebitda erreichen. Dabei ist ein organisches Wachstum im Schnitt von mindestens 10% jährlich geplant. On the Top sollen Akquisitionen kommen, dabei sind dicke Fische (20 Millionen Umsatz oder mehr) keineswegs ausgeschlossen. audius mit Sitz in der Nähe von Stuttgart kann auf beste Referenzen verweisen. Der IT-Dienstleister ist beispielsweise für die Netzinfrastruktur eines Stuttgarter Sportwagenherstellers verantwortlich. Für den mittelständischen Maschinenbauer Fette Compacting digitalisiert audius sämtliche papierbasierten Prozesse im international agierenden technischen Außendienst. Auch Daimler, Audi, Hewlett Packard oder Siemens stehen auf der Kundenliste. Neben den klassischen IT-Services kümmern sich die Schwaben um die maßgeschneiderte Implementierung von Standardsoftware in Unternehmen. Viel Geschäft wird auch durch den Aufbau des neuen Mobilfunknetzes 5G generiert. Zu der börsennotierten Peergroup gehören Unternehmen wie Adesso, Datagroup oder KPS. Auf der Agenda steht die Internationalisierung. Aktueller Börsenwert 88 Millionen. Wermutstropfen: Derzeit befinden sich lediglich 16% der Aktien im Streubesitz. Um die Liquidität zu erhöhen, wäre eine Umplazierung bzw. Kapitalerhöhung denkbar. Das KGV (2021) schätzungsweise 23. Das Umsatzvielfache etwa 1,5. Moderat. Fazit: IT-Dienstleister wie Bechtle, Cancom oder Datagroup gehören zu den absoluten Higflyern an der Börse. Auch audius könnte am Anfang einer fulminanten Karriere stehen. Wegen der geringen Liquidität vorsichtig eine Position aufbauen.