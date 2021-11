STUTTGART (BOERSE STUTTGART GMBH) - Euwax Trends an der Börse Stuttgart

Gewinnmitnahmen in einem Tesla Put

Trends im Handel

1. Put-Optionsschein auf Tesla (WKN UH3J3H)

In einem Put-Optionsschein auf Tesla nehmen die Anleger die seit Wochenbeginn aufgelaufenen Gewinne anscheinend mit. Der Tesla Gründer Elon Musk hatte am Wochenende via Twitter abstimmen lassen, ob er ein Zehntel seiner Tesla-Aktien verkaufen soll. Die Mehrheit stimmte für einen Verkauf und schickte die Tesla-Aktie zu Wochenbeginn ordentlich ins Minus. Im heutigen Handel notiert die Aktie um 1,8% höher bei 894,20 Euro. 2. Call-Optionsschein auf Silber (WKN GF8RXU)

Ein lang laufenden Call-Optionsschein auf Silber wird an der Euwax sehr rege gehandelt. Die eingehenden Kauf- und Verkaufsorders halten sich in etwa die Waage. Der Call läuft bis zum 01.03.2023 und weist einen Basispreis von 22 US-Dollar auf. Silber notiert mit 24,18 US-Dollar um 0,4% niedriger. 3. Call-Optionsschein auf Microsoft (WKN MA9SCD)

Mit bereits über 350 Preisfeststellungen wird ein Call-Optionsschein auf Microsoft mit weitem Abstand am häufigsten an der Euwax gehandelt. Die Derivateanleger steigen wie am Vortag überwiegend in den Call ein. Die Microsoft-Aktie notiert mit 289,55 Euro geringfügig im negativen Bereich.

Euwax Sentiment Index

Der Euwax Sentiment pendelte lange um die Nulllinie herum. Seitdem der DAX die 16.000 Punkte unterschritten hat, liegt der Euwax Sentiment überwiegend im negativen Bereich. Die Stuttgarter Derivateanleger gehen anscheinend von nachgebenden Notierungen im DAX aus.

