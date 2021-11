Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Autoliv Raises Quarterly Dividend by 3% (PLX AI) – Autoliv quarterly dividend will be increased by 3% to 64 cents per share for the fourth quarter.The dividend will be payable on Monday, December 13, 2021 to Autoliv shareholders of record on the close of business on Monday, November 29