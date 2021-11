Quantum eMotion (TSXV: QNC; FRA: 34Q0) aus Montréal arbeitet an der Miniaturisierung einer Hardware, die sich die quantenmechanische Zufallsverteilung von Elektronen für die Verschlüsselung zunutze macht – und damit eine neue Stufe der Sicherheit bieten könnte. Das Unternehmen sieht die Anwendungen für seine Technologie vor allem in den Bereichen Finanzdienstleistungen, Blockchain-, Cloud-basierte IT-Sicherheitsinfrastrukturen, klassifizierte Regierungsnetzwerke und Kommunikationssysteme sowie bei der sicheren Geräteverschlüsselung (Internet der Dinge, Automobile, Unterhaltungselektronik).

Allerdings hatte auch Quantum eMotion unter der weltweiten Chipknappheit beziehungsweise den gestörten, globalen Lieferketten gelitten, die so viele Branchen weltweit beeinträchtigten und beeinträchtigen. Jetzt aber, meldet das Unternehmen, erhielt man endlich die entscheidenden IC-Bausteine (Integrated Circuit / Integrierter Schaltkreis), deren Fehlen den Auslieferungszeitpunkt des ersten Produktes von Quantum eMotion zu verzögern drohte!

Kein Wunder, dass Francis Bellido, CEO von Quantum eMotion, äußerst erfreut ist, „dass wir den FTDI-Chip erhielten, den wir brauchen, um den Entwurf unseres ersten QRNG-Geräts abzuschließen.“ Man habe auf Grund der erwähnten Probleme zwar einige Monate verloren, so Bellido weiter, nun sei das Unternehmen aber zuversichtlich, wieder loslegen und seinen ambitionierten Geschäftsplan umsetzen zu können.

Das erwähnte, erste Produkt von Quantum eMotion ist USB-QRNG-Gerät, das laut Bellido reinen Zufall als Eckpfeiler unhackbarer Verschlüsselungssysteme erzeugt. Die Company will dann in Zusammenarbeit mit institutionellen Technologiepartnern bahnbrechende Sicherheitslösungen für Blockchain-Anwendungen entwickeln. Blockadressen werden mit Zufallszahlen und kryptografischen Hashing-Algorithmen erzeugt und sind der Schlüssel für das Vertrauen in die Blockchain. Jede Schwachstelle in der verwendeten Zufälligkeit könnte von einem Angreifer ausgenutzt werden, um Dinge vorherzusagen und in das System einzudringen.

Wie wichtig das Thema Cyber Security ist zeigt auch der jüngste Angriff auf das Gesundheitssystem in Neufundland, den Experten als die schwerste Attacke in der kanadischen Geschichte bezeichnen. Hier in Deutschland wurde Anfang Oktober zum Beispiel bekannt, dass ein Hacker-Angriff die Stadtwerke Wismar traf und großen Schaden anrichtete, obwohl die Gesellschaft eigenen Angaben zufolge jedes Jahr einen hohen Betrag in die Sicherheit ihrer System investiert.

Auf jeden Fall dürfte ein wirklich sicheres Verschlüsselungssystem wie Quantum eMotion es anbieten will, niemals wichtiger und gefragter gewesen sein als jetzt. Eine Quantum basierte Lösung, die sowohl skalierbar als auch kosteneffizient ist, will Quantum auf den Markt bringen, jetzt da der Chip-Engpass erst einmal überwunden ist. Wir sind gespannt und sehen gute Chancen, dass der Markt nach der Konsolidierung der letzten Zeit honorieren wird, dass es jetzt weitergehen kann. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es mit diesem unserer Ansicht nach sehr aussichtsreichen – aber auch riskanten – Unternehmen weitergeht.

Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34 WpHG weisen wir darauf hin, dass Auftraggeber, Partner, Autoren oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Quantum eMotion halten können und somit ein Interessenskonflikt bestehen kann. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen der GOLDINVEST Consulting GmbH und einer dritten Partei, die im Lager des Emittenten (Quantum eMotion) steht, direkt oder indirekt ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, zumal diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH für die Berichterstattung zu Quantum eMotion entgeltlich entlohnt. Diese dritte Partei kann ebenfalls Aktien des Emittenten halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Quantum eMotion profitieren.