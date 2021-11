Die Kursrallye beim Euro gegenüber der türkischen Lira ist seit Jahren ungebrochen, nach einer massiven Zuspitzung in 2018 auf einen Wechselkurs von 8,0471 TRY ging es nur wenig später weiter rauf, Mitte 2020 konnte auch dieses Niveau erfolgreich überwunden werden und verschaffte dem Währungspaar EUR/TRY Kurspotenzial an das mittelfristige Ziel gelegen um 11,3388 TRY. Dieses wurde Anfang Oktober auch erfolgreich angesteuert, nach einer kurzen Konsolidierung zurück in den Bereich von 10,9438 TRY greifen Euro-Bullen aber schon wieder an und treiben die Notierungen entsprechend in Richtung der bisherigen Rekordstände voran.

Türkische Wirtschaft in der Krise

Eine Verschärfung der wirtschaftlichen Situation in der Türkei könnte die Landeswährung weiter schwächen, ein Kurssprung mindestens über 11,4728 TRY könnte demnach unter technischen Aspekten weiteres Aufwärtspotenzial in den Bereich von 11,7332 TRY verschaffen. Allerdings lässt sich das weitere Kursgeschehen aus technischer Sicht nun sehr schwer erfassen, hier sollten vorzugsweise kleinere Handelsgrößen in Betracht gezogen werden. Bestehende Long-Positionen sollten dagegen enger abgesichert werden. Geht es unter ein Niveau von 11,00 TRY abwärts, könnten noch einmal die Sommerhochs um 10,7334 TRY einen Test erfahren.