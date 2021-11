10.11.2021 - Auf einen schwierigen September folgte ein starker Oktober, der damit seinem Ruf als Crash-Monat nicht gerecht wurde. Nach einem noch etwas holprigen Start in den Monat schwenkten die globalen Börsen wieder in den Risk-on-Modus. Politisch stand in den USA die Erhöhung der Schuldenobergrenze im Mittelpunkt, wodurch eine Zahlungsunfähigkeit bis Dezember abgewendet werden konnte. Zudem musste Präsident Biden innerparteilichem Druck nachgeben und schlug eine Halbierung des geplanten Sozial- und Klimapaketes vor. In der EU wurde unterdessen nach Lösungen für die Energiepreiskrise gesucht, Russland stellte eine Erhöhung der Gas­ lieferungen in Aussicht. Zudem wurde mit Spannung auf den bevorstehenden G20-Gipfel in Rom sowie den Klimagipfel COP 26 in Glasgow geblickt, der hoffentlich Fortschritte hinsichtlich der Erreichung der Pariser Klimaziele bringen soll.

An den Börsen standen die zurückkehrenden Inflationssorgen im Fokus der Anleger, welche für einen neuerlichen Anstieg der US-Anleiherenditen sorgten. Gegen Ende des Monats kam es allerdings am langen Ende zu einem Zinsrückgang aufgrund von Konjunktursorgen und einer Verflachung der Kapitalmarktkurve. über den Monat erfolgten bereits in Polen sowie neuerlich in Brasilien und Russland Zinsanhebungen und auch in Großbritannien wird aufgrund der hohen Inflation mit einer Anhebung noch in diesem Jahr gerechnet.

Die beginnende Berichtssaison für das 3. Quartal rückte zusätzlich in den Mittelpunkt. Während aktuell Materialknappheit und Lieferengpässe die Unternehmen belasteten, meldeten die ersten US-Unternehmen starke Zahlen, wovon die US-Indizes deutlich profitierten. Dementgegen konnten erste Berichte europäischer Unternehmen eher weniger überzeugen. Generell brachte das hohe Gewinnwachstum zahlreicher Unternehmen aber den Optimismus an den Aktienmärkten zurück, welcher vor allem in den USA zu neuen Allzeithochs führte.





