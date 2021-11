Während die Volkswagen AG nach wie vor behauptet, im Motor EA288 keine illegalen Abschalteinrichtungen verbaut zu haben, verdichten sich die Betrugsvorwürfe gegen den Autokonzern weiter. Focus Online hat Auszüge aus dem Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft Braunschweig veröffentlicht, die belegen, dass auch der Motor EA288 über Betrugssoftware zur Abgasmanipulation verfügt. Immer mehr Richter an deutschen Land- und Oberlandesgerichten sehen das ebenfalls als erwiesen an und verurteilen VW zu Schadensersatz.

Motor EA288 nutzt eine Zykluserkennung

Der VW-Konzern hat einen 2018 ausgestellten Bußgeldbescheid der Staatsanwaltschaft Braunschweig über eine Milliarde Euro akzeptiert und die geforderte Summe bezahlt. Die Brisanz dieses Bescheids: Neben den EA189-Motoren, die in Fahrzeugen von Volkswagen, Audi, Seat und Skoda bis 2.0 l Hubraum verbaut wurden, bezieht sich der Bescheid auch auf den Nachfolgemotor EA288 Gen 3. Das belegen die von Focus Online veröffentlichten Textpassagen. In dem Bußgeldbescheid wird deutlich, dass sowohl der Motor EA189 als auch der Nachfolger EA288 über illegale Abschalteinrichtungen verfügen.

Der VW-Konzern müsste demnach noch viel mehr Kunden entschädigen. Laut dem Bußgeldbescheid sind insgesamt 10,7 Millionen Fahrzeuge betroffen – Fahrzeuge, „die mit dem Dieselmotor EA189 bzw. dessen Nachfolgeentwicklung in den USA EA288 (Gen 3) ausgestattet waren, in verschiedenen europäischen Ländern und in den USA bei den jeweils zuständigen Behörden Typgenehmigungen beantragt und erwirkt wurden, ohne auf die 'Umschaltlogik' hinzuweisen". Deutschlandweit wurde die Betrugssoftware in 2,8 Millionen Fahrzeuge verbaut. Auch die neuere VW-Motoren-Generation EA288 verfügt über eine sogenannte Zykluserkennung, die dafür sorgt, dass die Abgasreinigung im Straßenbetrieb abgeschaltet wird.

Motor EA288: Zahlreiche Richter verurteilen VW zu Schadensersatz

Nach der Musterfeststellungsklage hat VW nur EA189-Besitzer entschädigt. In Bezug auf den Motor EA288 will der Autokonzern betrogene Kunden mit einer Kampagne unter dem Titel „Warum sich EA288 Klagen nicht lohnen“ von Klagen abhalten. Doch zahlreiche Besitzer von Fahrzeugen mit dem Motor EA288 klagen trotzdem erfolgreich auf Schadensersatz: Bereits 2020 haben mehrere Gerichte den klagenden Fahrzeugbesitzern recht gegeben und VW haftbar gemacht – darunter die Landgerichte Duisburg, Darmstadt, Offenburg, Heilbronn, München, Köln und Münster.

Das erste Oberlandesgericht (OLG) urteilte am 9. April 2021 über ein Fahrzeug mit dem Motor EA288: Die Richter am OLG Naumburg halten es für erwiesen, dass auch der angeblich „saubere“ Nachfolger des EA189 illegale Abschalteinrichtungen nutzt. Zuletzt hat das Oberlandesgericht Düsseldorf mit Beschluss vom 16. September 2021 klargestellt, dass es die von der Volkswagen AG eingelegte Berufung zurückweisen wird (Az. I-20 U 14/21). In dem Fall geht es um einem Diesel-Pkw mit Motor EA288 der Abgasnorm Euro 6.

Auch die Richter am OLG Düsseldorf gehen davon aus, dass der Motor EA288 über eine unzulässige Abschalteinrichtung verfügt. Sie bestätigen daher den Schadensersatzanspruch des Klägers aus § 826 BGB wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung. Das Urteil stützt sich auf interne VW-Dokumente, in denen von einer Fahrkurvenerkennung mit anschließender „Umschaltlogik“ die Rede ist. Der Volkswagen AG raten die Richter, die Berufung zurückzunehmen: Sie habe „nach einstimmiger Überzeugung des Senats offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg".

EA288-Klagen lohnen sich! Jetzt kostenlos beraten lassen!

Die Entscheidungen zahlreicher Gerichte und die Feststellungen der Staatsanwaltschaft Braunschweig zeigen, dass die Chancen von EA288-Klägern, sich vor Gericht durchzusetzen, sehr gut sind. Immer mehr Gerichte sehen es als erwiesen an, dass der Volkswagen-Konzern seine Kunden auch beim Motor EA288 sittenwidrig und vorsätzlich getäuscht hat.

Die Verbraucherrechtskanzlei VON RUEDEN rechnet mit zahlreichen weiteren Urteilen zugunsten der Kläger. Vom Abgasskandal betroffene Dieselbesitzer können die vorteilhafte Rechtslage jetzt nutzen und im VW-Abgasskandal Schadensersatz fordern. Besitzen Sie ein Dieselfahrzeug mit dem Motor EA288? In unserem kostenlosen Erstgespräch können Sie unverbindlich prüfen lassen, ob auch Ihr Fahrzeug betroffen ist. Nutzen Sie Ihre Chance auf Schadensersatz – wir unterstützen Sie!