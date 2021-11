Hohe Inflation und zögerliche Notenbanken - Gold startet durch

Meine Zahl des Tages: 6,2. Denn auf +6,2 % ist die jährliche Inflation in den USA im Oktober gestiegen. Das ist das höchste Niveau seit 1990. Um ganze 0,9 % legten die Preise im Vergleich zum Vormonat zu. Erwartet wurden Werte von +5,9 % bzw. +0,6 %, nach +5,4 % und +0,4 % im September.

Ohne Nahrungsmittel- und Energiepreise, also in der Kernrate, ergaben sich Veränderungsraten von +4,6 % bzw. +0,6 %, nach +4,0 % und +0,2 % im September. Die Konsensschätzungen lagen hier bei +4,3 % und +0,4 %.

Die US-Inflation ist also weiter angestiegen, und zwar stärker als vom Markt und auch von der Notenbank erwartet. Die Aktienmärkte reagierten aber angesichts der Gefahr eines schnelleren Ausstiegs aus der ultra-expansiven Geldpolitik nur kurzzeitig etwas „verschnupft“ und kehrten dann sehr schnell zum Alltagsgeschäft zurück. Die Anleger lassen sich ihre bullishe Stimmung eben derzeit einfach durch nichts vermiesen. Zumal Aktien als Sachwerte gerade bei einer hohen Inflation ein sinnvolles Investment sind.

Der Hochpunkt des Inflationsanstieg ist noch nicht erreicht

Und ein Ende der erhöhten Preissteigerungsraten ist noch nicht in Sicht. Denn vorgestern wurde gemeldet, dass die Erzeugerpreise in den USA im Oktober um +0,6 % zum Vormonat (Erwartung: +0,5 % nach +0,5 % im September) und um +8,6 % zum Vorjahresmonat (Erwartung: +8,6 % nach +8,6 % im September) gestiegen sind.

Gewöhnlich wirkt sich die Entwicklung der Erzeugerpreise zeitverzögert auf die Verbraucherpreise aus. Und da die Erzeugerpreise im Oktober genauso stark bzw. sogar stärker als im Vormonat gestiegen sind, dürfte die Verbraucherpreisinflation ihren Höhepunkt auch im Oktober noch nicht gesehen haben.

Stark steigende Preise auch in China

Hinzu kommt, dass auch die Produzentenpreise in China erneut stärker gestiegen sind als im Vormonat. Dort ist es sogar zu einem Plus von 13,5 % gegenüber dem Vorjahresmonat gekommen, wie das Statistikamt in Peking gestern mitteilte. Das ist der höchste Anstieg seit 26 Jahren. Ökonomen hatten mit einer Teuerungsrate von 12,4 % gerechnet, nachdem sie im September bei 10,7 % gelegen hatte.

Die Verbraucherpreise sind derweil im Oktober um 1,5 % zum Vorjahresmonat nach oben gesprungen, nachdem die Inflationsrate im September noch auf nur noch 0,7 % weiter zurückgegangen war.

Die Inflation sprang damit von einem 5-Monats-Tief auf ein 12-Monats-Hoch. Und auch die chinesische Verbraucherpreisinflation dürfte ihren Höhepunkt angesichts der Produzentenpreise noch nicht gesehen haben.