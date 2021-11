Inflation: Gestern verstarb das "Team Transitory" auf tragische Weise! Gestern um 14.30Uhr deutscher Zeit kam es zu einer tödlichen Konfrontation mit der Realität, als Zahlen vermeldet wurden, die zu schwersten inneren Verletzungen des "Teams Transitory" führten - jede medizinische und geistige Hilfe kam zu spät! Das Thema Inflation ist nun zentral für die Politik in den USA - mit weitreichenden Konsequenzen bis hin zu Bidens "Build Back Better". Für Jerome Powell könnte nun das Ende gekommen sein, weil Biden aufgrund des politischen Drucks von allen Seiten nun handeln muß. So oder so: die Notenbanken sitzen in der Patsche - und die nächsten Monate werden aufgrund der Basiseffekt nicht besser, sondern noch schlimmer..

Hinweis aus Video: "US-Inflation klettert auf 6,2 Prozent – Experten bewerten diese Eskalation"

Das Video "Inflation: Das "Team Transitory" ist tot! Ein Nachruf!" sehen Sie hier..