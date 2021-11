Jetzt weiterlesen auf Finanzen100.de

> MÄRKTE & KURSE | Die deutlich angezogene Inflation in den USA hat am Mittwoch die US-Börsen belastet. Die US-Inflation hatte im Oktober mit 6,2 % den höchsten Stand seit 1990 erreicht und lag damit über den Erwartungen der Analysten. Insbesondere die anziehenden Anleiherenditen belasteten gestern im weiteren Handelsverlauf die Kurse. Nach den jüngsten Rekorden gingen die drei großen US-Indizes alle auf Konsolidierungskurs. Der Dow Jones gab 0,66 % auf 36.079 Punkte ab. Der S&P 500 sank um 0,82 % auf 4.646 Punkte, während der Nasdaq 100 mit seinen zinsanfälligen technologietiteln um 1,44 % auf 15.985 Punkte nachgab. In Deutschland legen heute die Dax-Konzerne Siemens, RWE, Delivery Hero und Merck ihre Quartalszahlen vor. Außerdem hält Daimler Truck einen Kapitalmarkttag ab. Der Dax eröffnete heute mit 16.067 Punkt auf Vortagsniveau und bleibt damit weiter über der wichtigen Marke von 16.000 Punkten. Erfreuliche Nachrichten gab es von Siemens.