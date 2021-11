Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Hufvudstaden 9-Month EPS SEK 6.28 (PLX AI) – Hufvudstaden 9-month net income SEK 1,271 million.9-month net revenue property management SEK 1,339 million9-month EPS SEK 6.28The rental vacancy level at the end of the period was 8.4 per cent (9.1)Excluding current development projects, …