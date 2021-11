Seit unserer letzten Kommentierung zu Advanced Micro Devices (AMD) hat sich einiges getan. Die Aktie kreierte in den letzten Wochen ein beachtliches Aufwärtsmomentum und nutzte hierbei unter anderem auch die gute charttechnische Ausgangslage, die sich der Aktie mit dem Ausbruch aus der bullischen Keilformation (rot dargestellt) im Oktober bot.

Rückblick. In unserer letzten Kommentierung vom 15.10. hieß es unter anderem „[…] In der Folgezeit gestaltete sich der Handel zunächst schwierig. Die Aktie setzte Anfang Oktober noch einmal auf dem wichtigen Unterstützungsbereich 100 / 99 US-Dollar auf, ehe sie nach oben abdrehte. Damit setzte sich der kurzfristige Aufwärtstrend (grün) durch. Der Ausbruch aus der bullischen Keilformation (nun rot dargestellt) generierte ein wichtiges Kaufsignal. Gleichzeitig überwand AMD den Widerstandsbereich um 110 US-Dollar. Kurzum. Für AMD muss es nun darum gehen, die gute Ausgangsposition in weitere Kurssteigerungen umzumünzen. Der Ausbruch über die 110 US-Dollar könnte der Aktie nun den Weg in Richtung 120 US-Dollar / 122+ US-Dollar ebnen. Auf der Unterseite verorten wir die zentrale Unterstützung unverändert in den Bereich von 100 / 99 US-Dollar.“



In der damaligen Phase legte die AMD-Aktie den Grundstein für den imposanten Rallyimpuls, der erst kürzlich von ersten Gewinnmitnahmen beendet wurde.

Die Aktie konnte zwischenzeitlich von den starken AMD-Zahlen profitieren. Advanced Micro Devices gab für das September-Quartal 2021 im Vergleich zum Vorjahresquartal einen Umsatzanstieg auf 4,31 Mrd. US-Dollar bekannt (2,8 Mrd. US-Dollar in Q3 / 2020). Auch der Gewinn entwickelte sich überaus erfreulich. Der für den aktuellen Berichtszeitraum ausgewiesene Nettogewinn in Höhe von 923 Mio. US-Dollar lag deutlich oberhalb des Wertes aus dem Vorjahresquartal (390 Mio. US-Dollar) und zudem oberhalb der Markterwartungen. AMD konnte zudem mit den Prognosen (Umsatzerwartung 4,4 bis 4,6 Mrd. US-Dollar) für das vierte Quartal punkten.

Neben den starken Quartalszahlen erwies sich die Nachricht, dass AMD mit Meta (vormals Facebook) einen weiteren großen Kunden im Bereich Server-Prozessoren gewinnen konnte, als Katalysator für den Kurs.

Kurzum. AMD markierte kürzlich im Bereich von 155+ US-Dollar ein neues 52-Wochen-Hoch. Das exponierte Kursniveau rief jedoch Gewinnmitnahmen auf den Plan. Um auf der Unterseite nicht in Bedrängnis zu geraten, sollte es für Advanced Micro Devices nun tunlichst nicht unter das ehemalige Ausbruchsniveau von 120 / 122 US-Dollar gehen