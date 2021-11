Die Aktie des norwegischen Wasserstoffkonzerns Nel ASA konnte zuletzt „ordentlich Meter machen“ und so wichtiges Terrain zurückerobern. Nun stellt sich allerdings der nächste hartnäckige Widerstandsbereich der Aktie in den Weg.

Rückblick. Zum Zeitpunkt unserer letzten Kommentierung zur Aktie bot sich noch ein ganz anderes Bild. Damals war der Wert noch in einer stark ausgeprägten Handelsspanne gefangen. So hieß es am 16.10. unter anderem „[…] Das abermalige Scheitern der Aktie am ohnehin bereits gut ausgebauten Widerstandsbereich um 1,50 Euro / 1,57 Euro hat dessen Relevanz nun noch einmal erhöht. Nach dem verpassten Ausbruch über die 1,50 Euro setzten veritable Gewinnmitnahmen ein, die die Aktie zum Wochenschluss hin erneut unter die 1,40 Euro zwangen. Ein erneuter Test der Unterseite der Range (also ein Test der 1,25 Euro) kann nicht ausgeschlossen werden. Kurzum. Nach der verpassten Gelegenheit, die Handelsspanne über die Oberseite zu verlassen und so die Bodenbildung entscheidend voranzubringen, setzten rasch Gewinnmitnahmen ein. Die nächsten Handelstage werden wichtig. Die zentrale Frage lautet: Gelingt es Nel ASA, das Handelsgeschehen von der Unterseite (Bereich um 1,25 Euro) der Range fern zu halten oder gerät diese womöglich nun in den Fokus? Weiterhin gilt. Aus charttechnischer Sicht sind starke Signale erst mit dem Verlassen der Handelsspanne zu erwarten.“

In der Folgezeit nahm Nel ASA Schwung auf. Die Aktie überwand die Oberseite (1,50 Euro / 1,57 Euro) der ehemaligen Range. Maßgeblichen Anteil an dem Vorstoß hatten die im Oktober vorgelegten Quartalsergebnisse der Norweger, die am Markt gut ankamen.

Spätestens mit der Rückeroberung der Zone um 1,8 Euro erlangte die Ausbruchsbewegung aus der ehemaligen Range Relevanz. Gleichzeitig öffnete sich für Nel ASA damit die Tür in Richtung des Widerstandsbereiches 2,0 / 2,12 Euro. In den letzten Handelstagen „klopfte“ Nel ASA verstärkt an diesen an. Bislang sitzt der Deckel allerdings noch fest.

Kurzum. Nach dem beachtlichen Zwischensprint hat die Aktie derzeit Mühe, den Druck auf der Oberseite aufrecht zu erhalten. Ein Ausbruch über die Zone 2,0 / 2,12 Euro würde womöglich noch einmal frische Kräfte freisetzen. Rücksetzer spielen sich idealerweise oberhalb von 1,80 Euro ab.