Die Aktie des US-Fleischersatzherstellers Beyond Meat befindet sich auf Talfahrt. Das Unternehmen hatte Anleger mit schlechten Quartalszahlen und einer schwachen Geschäftsprognose enttäuscht. Im Xetra-Handel steht die Aktie derzeit mehr als 21 Prozent im Minus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 66,22 Euro (Stand:11.11.2021, 12:48 Uhr).

Im dritten Quartal 2021 erwirtschaftete Beyond Meat einen Umsatz von 106,4 Millionen US-Dollar. Gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht dies zwar einem Anstieg von fast 13 Prozent (Q3 2020: 94,4 Millionen US-Dollar). Doch Beyond Meat ist deutlich höheres Wachstum gewöhnt. Analysten hatten mit einem Umsatz in Höhe von 109,2 Millionen US-Dollar gerechnet.