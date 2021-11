Ein Blick auf den langfristigen Kursverlauf offenbart das letzte markante Verlaufshoch Anfang 2017 bei 120,83 Euro, anschließend schwenkte die Aktie von Siemens in einen Abwärtstrend ein und musste wegen der Corona-Pandemie im Frühjahr 2020 sogar Abschläge auf 53,19 Euro hinnehmen. Nur wenig später schoss der Wert regelrecht hoch und konnte bereits Anfang dieses Jahres neue Rekordstände markieren. Diese wurden bis September sogar auf ein Rekordniveau von 151,86 Euro ausgebaut. Die letzten Wochen waren vornehmlich von Abgaben geprägt, tiefer als der EMA 50 reichten dieser jedoch nicht abwärts. Mithilfe der guten Jahresbilanz wird nun ein Test der Rekordstände aus September dieses Jahres vorbereitet.

Ausbruch möglich

Kann das positive Momentum für einen Kurssprung über die bisherigen Rekordstände von 151,86 Euro genutzt werden, könnte dies zu einem Folgekaufsignal in der Siemens-Aktie mit entsprechenden Zielen an der nächsten Kurszielprojektionsmarke am 161,8 % Fibonacci-Retracement bei 162,63 Euro führen. Hierfür würde sich dann entsprechend ein Long-Investment auf kurzfristiger Basis anbieten, wie beispielshalber über das Faktor Zertifikat Long auf Siemens WKN MA4XWN mit einem fest eingebauten Hebel von 4,0. Sollte ein derartiges Vorhaben scheitern und die Siemens-Aktie mindestens unter die Unterstützung von 140,92 Euro zurückfallen, müssten Abschläge zurück auf den EMA 50 bei 133,22 Euro zwingend einkalkuliert werden. Darunter könnte es sogar in den Bereich der Sommertiefs bei 124,96 Euro weiter abwärts gehen. Größere Abschläge drohen aber erst darunter.