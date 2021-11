1. eine 50%ige Senkung der Variabilität,

2. eine 50%ige Reduzierung der Dosierung,

3. eine 50%ige Reduzierung der Zeit bis zum Wirkbeginn und

4. eine rund zweifache Gehirndurchdringung.

Da dies gut zur These der Analysten passe, dass CYB003 eine höhere, mögliche Skalierbarkeit erlaube, sei man von der Entscheidung Cybins ermutigt, CYB003 in Zukunft als vorrangiges Programm zu behandeln und die klinischen Indikationen auch auf Depressionen zu erweitern. Darauf habe zuvor CYB001 abgezielt, so Oppenheimer. Man habe zwar, um konservativ zu bleiben, das Ziel für die Einführung bei Depressionen nach hinten verschoben, glaube aber, dass die potenzielle Überlegenheit von CYB003 die These von der Skalierbarkeit stütze. Die Analysten raten deshalb jede Schwäche der Aktie zum Aufstocken zu nutzen. Zumal Cybin auf potenzielle Kostenersparnisse in Höhe von 20 bis 30 Mio. USD hingewiesen habe.

CYB003 befinde sich zwar noch in der präklinischen Phase, doch seien die gelieferten Daten vielversprechend und könnten schließlich und endlich zu einer genaueren Dosierung bei vergleichbarer Wirksamkeit, geringeren Nebenwirkungen und ein kürzeren Behandlungsdauer führen. Das wiederum, so die Analysten, könnte die Zugänglichkeit und Skalierbarkeit für eine langfristige Wertschöpfung steigern.

Cybin, so Oppenheimer weiter, rechne damit, dass die präklinischen Studien sowie CMC (Chemistry, Manufacturing and Controls) im ersten Quartal 2022 abgeschlossen werden könnten. Im zweiten Quartal des kommenden Jahres sollen dann IND- (Investigational New Drug) und CTA- (Clinical Trial Application) Anträge folgen.

Die Analysten von Oppenheimer bekräftigen ihr Rating „outperform“ und heben das Kursziel von 7 auf 10 Dollar an. Dies basiert auf einer Sum of the Parts-Bewertung, wobei die Experten den Absatz von CYB003 in den USA im Bereich Depressionen auf 5 Dollar pro Aktie schätzen, den US-Absatz von CYB003 in Bezug auf AUD (Alcohol Misuse Disorder) bei 4,5 Dollar je Aktie sehen und Cash und Technologie (Ende des Fiskaljahres 22) auf 0,5 Dollar pro Aktie schätzen.

Jetzt den GOLDINVEST.de-Newsletter abonnieren

Folgen Sie uns auf Twitter



Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung, es handelt sich vielmehr um werbliche / journalistische Veröffentlichungen. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren schließen jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich aus. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise.

Gemäß §34b WpHG und gemäß Paragraph 48f Absatz 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass Auftraggeber, Partner, Autoren und Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Cybin Inc. halten oder halten können und somit ein möglicher Interessenskonflikt besteht. Wir können außerdem nicht ausschließen, dass andere Börsenbriefe, Medien oder Research-Firmen die von uns empfohlenen Werte im gleichen Zeitraum besprechen. Daher kann es in diesem Zeitraum zur symmetrischen Informations- und Meinungsgenerierung kommen. Ferner besteht zwischen einer dritten Partei, die im Lager der Cybin Inc. steht, und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Beratungs- oder sonstiger Dienstleistungsvertrag, womit ein Interessenkonflikt gegeben ist, da diese dritte Partei die GOLDINVEST Consulting GmbH entgeltlich für die Berichterstattung zu Cybin Inc. entlohnt. Diese Dritte Partei kann ebenfalls Aktien der Cybin Inc. halten, verkaufen oder kaufen und würde so von einem Kursanstieg der Aktien von Cybin Inc. profitieren. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.