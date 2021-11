Bis Ende Oktober hing Cancom an der Hürde von rund 57,00 Euro fest, konnte diesen Widerstand jedoch kurz darauf dynamisch überwinden und stieg folglich an sein favorisiertes Kursziel gelegen 138,2 % Fibonacci-Retracement um 62,00 Euro an. Seit Anfang dieses Monats läuft in der Aktie eine abwärts gerichtete Konsolidierung, die sehr stark an eine bullische Flagge erinnert und aus wellentechnischer Auswertung zur Oberseite aufgelöst werden sollte. Noch ist es nicht so weit gekommen, allerdings können sich Investoren hierauf schon einmal vorbereiten. Infolgedessen könnte eine zweite große Kaufwelle an das nächsthöhere Projektionsziel vollzogen werden.

Bullen sammeln Kräfte

Ein erstes Anzeichen zumindest für einen Gipfelsturm würde sich in der Cancom-Aktie oberhalb von 61,70 Euro ergeben, im Erfolgsfall könnte ein Rücklauf zurück an die Rekordstände bei 63,18 Euro vollzogen werden. Mittelfristig kann aber erst darüber ein Folgeanstieg an die nächsthöhere Marke um 67,92 Euro vollzogen werden. Genau für diese Wegstrecke würde sich dann ein entsprechendes Long-Investment beispielsweise über das Open End Turbo Long Zertifikat WKN MA9VH2 ausgestattet mit einem Hebel von 10,6 anbieten. Sollte Cancom jedoch unter 59,70 Euro zurücksetzen, käme dies einem Verkaufssignal in Richtung 58,00 und darunter vielleicht sogar noch 57,00 Euro gleich.