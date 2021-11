Seit den Verlaufstiefs aus Anfang 2020 bei 2,80 Euro konnte die Commerzbank-Aktie merklich zulegen, auch hat sich das Zahlenwerk des Instituts merklich verbessert und gab dem Papier entsprechenden Auftrieb. Dabei gelang es an den Horizontalwiderstand von 6,87 Euro zuzulegen, wo zunächst eine volatile Pause eingeleitet wurde. In dieser Woche allerdings konnte das Papier auch diese Hürde überwinden und damit ein Folgekaufsignal an die mittelfristige Zielzone gelegen um 7,91 Euro generieren. Hierauf könnte man noch ein Long-Investment abschließen, bereits eingegangene Positionen sollten nun aber mit einer merklichen Stopp-Anhebung enger abgesichert werden.

Wochenschlusskurs entscheidend

Gelingt es der Commerzbank-Aktie über die Hürde von 6,87 Euro per Wochenschlusskurs zu springen, werden weitere Zugewinne an die nächsthöhere Zielmarke um 9,71 Euro sehr wahrscheinlich. Bereits investiert Anleger sollten ihre Stopps nun aber merklich enger absichern, hier käme ein Niveau von 6,65 Euro infrage. Kommt es zu keinem nachhaltigen Anstieg, würde dies mit einem Fehlsignal einhergehen und könnte für Rücksetzer zurück an 5,95 Euro sorgen.