Noch Anfang 2020 kratzte der DAX-Sektor Media im Bereich von 443 Punkten an einem mittelfristigen Abwärtstrend und einer dort verlaufenden Horizontalunterstützung. Zwar verschob die Corona-Pandemie einen Ausbruch, aber just zu Beginn dieses Jahres gelang es schließlich diese Hürden zu überwinden und in den Bereich von 480 Punkten weiter anzusteigen. Seit April dieses Jahres konsolidiert das Barometer nun grob seitwärts aus und konnte sich zuletzt erneut auf dem EMA 50 als Unterstützung verlassen. Gelingt ein Ausbruch über die neuerlich etablierte Hürde, könnte dies ein Folgekaufsignal auslösen.

Corona macht’s möglich

Die Charttechnik spricht eine klare Sprache, erst ein Ausbruch über die Hürde von 480 Punkten dürfte weiteres Kurspotenzial an 511 und darüber sogar 547 Punkte und somit ein mittelfristiges Projektionsziel beim DAX-Sektor Media freisetzen. Über entsprechende Long-Positionen in den Sektor selbst oder die Einzeltitel ließe sich hiervon überproportional profitieren. Unterhalb des EMA 50 würde das Barometer dagegen drohen auf die Horizontalunterstützung um 434 Punkten zurückzusetzen. Nur tiefer sollte es nach Möglichkeit nicht mehr abwärts gehen, dies könnte nämlich zu einem erneuten Test des vorausgegangenen Abwärtstrends führen, darunter müsste der EMA 200 bei 406,35 Punkten als Unterstützung erneut aushelfen.