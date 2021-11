Weiterer Rekord-Tag im DAX

Der Nachthandel fand im DAX erneut mit einem Blick auf die runde 16.000er-Marke statt. Immerhin hatten wir diese am Mittwoch kurz unterschritten und konnten damit letztlich eine Unterstützung etablieren.

Im Livestream am Morgen mit Andreas Bernstein blickten wir auf diese Notierungen der Vorbörse und das Gesamtbild des Index im Tageschart.

Damit wurde die kurze Schwäche vom Vortag bis auf 15.985 als Test der Unterseite bewertet. Am Mittwoch waren zudem die US-Märkte etwas schwächer und hatten damit auch das Sentiment ein wenig abgebaut.

Schwerpunktmäßig schauten wir auf die Klimaziele, die mit dem Umbau der Automobilindustrie verbunden sind. Volkswagen hatte parallel zum Umweltgipfel den Bau eines neuen Werks in Wolfsburg vermeldet. Dort sollen in nur zehn Stunden neue Modelle vom Band rollen, die Kunden begeistern und damit von der Produktionszeit her durchaus mit Tesla mithalten können. Genau diese "Kampfansage" ist also erfolgt - wie reagierten die Aktienkurse der beiden Unternehmen?

Ein Zulieferer dieser Industrie, Schaeffler, hatte sich nach den Quartalszahlen mit einem Ausblick zu Wort gemeldet, der verhalten positiv war. Auch dies wurde beurteilt.

Im Anschluss setzte der Markt in Richtung Vortageshoch an und konnte sehr schwungvoll gegen 11.00 Uhr dieses Level überschreiten. Darüber sprachen wir direkt danach mit Ingmar Königshofen in diesem Video:

Von diesem neuen Hoch bei 16.114 Punkten entfernte sich der Index in der Mittagszeit wieder und konsolidiert übergeordnet damit auf seinem hohem Niveau. Ingmar Königshofen bezeichnet diesen Zustand fast schon als "langweilig". Die geringe Volatilität war für Daytrader zermürbend.

Doch es fanden sich am Rohstoffmarkt entsprechende Bewegungen, die wir im Video vorstellten. Nach den Inflationsdaten aus den USA konnte sich der Goldpreis sehr impulsiv nach oben entwickeln und zog Silber mit. Wo liegen hier die Kursziele? Zudem blickten wir auf WTI, denn der Ölpreis korrigiert aktuell bei schwächeren Rahmenbedingungen der Wirtschaft den jüngsten Anstieg.

Ohne US-Daten, da dort ein Feiertag war, pendelte der DAX eher lustlos in den Feierabend. Die Volatilität sank wieder auf 81 Punkte ab, was genau dem Niveau vom Dienstag entsprach.

Folgende Tagesparameter wurden hinterlassen:

Eröffnung 16.067,34 Tageshoch 16.114,55 Tagestief 16.032,50 Vortageskurs 16.067,83 Schlusskurs 16.083,11

Der Intraday-Chart zeigt nach dem neuen Allzeithoch kein weiteres Bestreben, diese Rekorde zu überbieten:

Was gab es für Bewegungen bei den einzelnen DAX-Aktien?

Blick auf die DAX-Aktien

Klarer Tagesgewinner war heute die Aktie von Siemens. Im ersten Geschäftsjahr unter der Führung von Roland Busch wurde ein kräftiger Gewinnsprung verzeichnet. Vor Steuern erreichte der Konzern einen Anstieg von 59 Prozent auf 6,7 Milliarden Euro und übertraf damit die eigene Prognose. Sie wurde übrigens schon das dritte Mal in diesem Jahr erhöht.

Nachdem gestern bereits Infineon gesucht war, bot sich heute den Anlegern ein ähnliches Bild. Die Erhöhung der Marge im Zuge der Chipkrise entfachte bei den Anlegern weitere Phantasie.

Ebenso waren Delivery Hero gesucht. Dort soll der Bruttowarenwert im Gesamtjahr das obere Ende der Spanne von 33 bis 35 Milliarden Euro erreichen, hieß es in einem Zwischenbericht.

Etwas schwächer war der gestrige Gewinner Siemens Energy. Am Markt setzt sich doch das Ergebnis mehr durch als die Nachricht zur baldigen Dividende.

Alle Tops und Flops des heutigen Handelstages sehen Sie in dieser Übersicht:

Welche Implikation hatte dieser Handelstag auf die DAX-Entwicklung im mittelfristigen Chartbild?

DAX-Tageschart verharrt auf hohem Niveau

Ein neues Allzeithoch und weiter das Muster, dass sich ab dort kein neuer Trend entwickelt, umrahmten den heutigen Handelstag. Dennoch kann sich der Index mit langsamen neuen Schlusskursanstiegen weiter in Richtung Oberseite bewegen, wenn auch im sehr gediegenen Tempo.

Mit Blick auf den Tageschart blicken Marktteilnehmer optimistisch auf den letzten Handelstag dieser Woche, bei dem die 16.000 erneut verteidigt werden könnte:

Auf diese charttechnische Konstellation und spannende Einzelwerte gehen wir auch morgen wieder gegen 8.30 Uhr auf dem YouTube-Kanal der LS-Exchange ein und sprechen zum Mittag mit unserem Händler Mischa auf diesem Kanal über das Marktgeschehen.

