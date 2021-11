Im Gleichklang mit dem Gold-Future kann auch Silber von der Gunst der Anleger profitieren und Ende Oktober seinen kurzfristigen, seit Mai bestehenden Abwärtstrend dynamisch überwinden. Kurzfristig hing das Edelmetall am noch am EMA 50 fest, auch diese Hürde konnte zusammen mit dem Horizontalwiderstand bei 24,10 US-Dollar dynamisch in dieser Woche durchbrochen werden. Damit wurde nun weiteres Kurspotenzial freigesetzt, das sich sogar für ein Direktinvestment anbietet.

Nur wenige Stunden bis Bestätigung

Die wellentechnische Auswertung beim Silber-Future offenbart weiteres Kurspotenzial, bei sehr günstigen Umständen könnte es auf Sicht der nächsten Wochen mit dem Edelmetall weiter in den Bereich von zunächst 26,92 US-Dollar aufwärtsgehen, ein potenzielles Ziel darüber läge sogar an den Frühjahreshochs um 28,75 US-Dollar. Sollten sich Bullen jedoch unverhofft zurückziehen und Silber unter 23,40 US-Dollar zurücksetzen, müsste von einem Fehlausbruch ausgegangen werden, dies könnte dann Abschläge auf 23,00 und darunter sogar 21,42 US-Dollar hervorrufen.