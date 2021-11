Infineon veröffentlichte vorgestern (10. November) die Zahlen zum Q4 2021, welches am 30. September endete. Der Ausblick war vielversprechend, nachdem der Chipboom Infineon auch im gerade begonnenen neuen Geschäftsjahr antreiben wird. So werde die operative Marge auf 21 Prozent klettern, teilte der Halbleiterhersteller am Mittwoch mit. So profitabel war der Dax-Konzern aus München seit Langem nicht mehr. Der Chipproduzent profitiert von einer gewaltigen Nachfrage und kann dadurch höhere Preise durchsetzen. In dem am 30. September beendeten Geschäftsjahr sind die Erlöse wie prognostiziert um knapp 30 Prozent auf gut elf Milliarden Euro angewachsen. Die operative Marge hat 18 Prozent erreicht. Der Gewinn hat sich auf knapp 1,2 Milliarden Euro verdreifacht, wobei Kapazitätsbeschränkungen ein noch besseres Ergebnis verhinderten.

Analysten bewerten Infineon positiv. Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Infineon auf "Buy" mit einem Kursziel von 48 Euro belassen. Der Geschäftszyklus des Chipkonzerns werde wohl auch 2022 noch nicht enden. Dies eröffnet ein ungehebeltes Kurspotenzial von knapp 16 Prozent. Im übergeordneten Bild hat Infineon seit dem coronabedingten Sell Off Mitte März 2020 seinen Aktienkurs von 10,55 Euro bis auf 43,10 Euro mehr als vervierfacht. Mitte Oktober 2021 überschritt die Kursentwicklung auch die seit Januar 2021 aufrechte Seitwärtsrange mit den Begrenzungen 30,19 Euro und 37,59 Euro. Kann das geplante Wachstum des Gewinns pro Aktie (EPS) aufrecht erhalten werden, so folgt daraus ein erwartetes KGV 2022/23 von aktuell 30. Unter der Prämisse von weiterem Wachstums der EPS -über das Geschäftsjahr 2022/23 hinaus - sind auch die Aktionäre bereit, ein KGV dieser Höhe zu tolerieren.