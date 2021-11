Gefahr einer leichten Rezession vs. Rekordhochs im DAX

Experten sehen Gefahr einer leichten technischen Rezession

In diese Richtung äußerte sich gestern auch Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer. Da Corona weiter die Konjunktur diktieren wird, rechne er für das laufende vierte Quartal mit einer Stagnation beim Bruttoinlandsprodukt (BIP), wobei sogar ein leichter Rückgang und mithin eine technische Rezession nicht auszuschließen sei.

Ähnlich schätzt die Aussichten ING-Chefvolkswirt Carsten Brzeski ein. „Wenn alles schiefgeht, könnten wir in eine ganz leichte technische Rezession abrutschen - also zwei Quartale mit negativem Wachstum“, sagte er laut Medienberichten. Im vierten Quartal dürfte wegen hoher Energiepreise und neuer Corona-Einschränkungen der Privatkonsum leiden. Hinzu kämen die bekannten Engpässe in der Industrie. Und im ersten Quartal 2022 werde es nicht viel besser sein, so der Ökonom.

Passend dazu räumte der Autozulieferer Continental ein, dass Lieferengpässe und steigende Rohstoffkosten auch im kommenden Jahr Spuren in der Bilanz hinterlassen werden. Zwar zeichne sich in den kommenden Monaten eine Entspannung ab, der Halbleitermangel und höhere Rohstoffpreise würden die Industrie aber voraussichtlich auch im gesamten Jahr 2022 belasten, teilte der DAX-Konzern vorgestern mit. Gestern bestätigte Daimler-Trucks diese Befürchtungen.