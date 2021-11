Nach ihrem Allzeithoch vom 4.8.21 bei 336,25 Euro ging es mit der Adidas-Aktie (ISIN: DE000A1EWWW0) bis Anfang Oktober auf bis zu 260 Euro steil nach unten. In den darauf folgenden Wochen konnte sich die Aktie bis zum 5.11.21 zwar wieder auf bis zu 300,25 Euro erholen; danach versetzten die durch die Lieferkettenprobleme und die schwächere Nachfrage aus Asien schwachen Zahlen für das dritte Quartal dem Aktienkurs den nächsten Tiefschlag. Am 10.11.21 notierte die Aktie zeitweise im Bereich von 275 Euro. In weiterer Folge konnten die Verluste aber wieder etwas reduziert werden.

Die Mehrheit der Experten schätzt die Zukunft des Sportartikelherstellers auch nach den Zahlen als positiv ein. Kann die Aktie, die von Analysten mit Kurszielen von bis zu 365 Euro (UBS) als kaufens- oder zumindest haltenswert eingestuft wird zumindest wieder die 300 Euro-Marke erreichen, dann könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte interessant sein.