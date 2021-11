Telekom überzeugt zum DAX-Rekord

Der Deutsche Aktienindex glänzt in diesen Tagen mehr durch Stabilität und weniger durch Dynamik. Vor dem Hintergrund des dafür allerdings weiter dynamischen Infektionsgeschehens in Deutschland kann diese Stabilität aber gar nicht positiv genug gewertet werden. Noch kompensieren guten Quartalszahlen wie die von der Deutschen Telekom die Sorgen vor politischen Maßnahmen zur Eindämmung der vierten Corona-Welle und stützen den Markt. Je näher allerdings das Bund-Länder-Treffen in der kommenden Woche rückt, desto präsenter dürfte das Thema auch wieder für die Börse werden. Wir stellen den Marktkommentar von Jürgen Molnar, Kapitalmarktstratege RoboMarkets, vor.

Die Deutsche Telekom zeigt für das vergangene Quartal ein stabiles Wachstum sowie einen leichten Anstieg des Gewinns vor Steuern. Sehr positiv ist, dass auch die US-Tochter T-Mobile ihr Ergebnis um fast neun Prozent steigern konnte. Erfreulich, aber auch etwas bedenklich dagegen ist die Nachricht, dass der Konzern die Dividende für das laufende Jahr auf 1,75 Euro erhöhen will. Bei dem derzeitigen Wachstum und Gewinn durchaus nachvollziehbar und kurzfristig auch interessant für Anleger. Allerdings hat der Konzern in der Vergangenheit schon des Öfteren seine Dividenden auch in schlechten Marktphasen erhöht bzw. gezahlt. Das kann dazu führen, dass der Konzern mehr Geld ausschüttet als er verdient, was langfristig nicht unbedingt die beste Strategie ist.

Eine gute Strategie dagegen verfolgte scheinbar der Onlinehändler Alibaba während der chinesischen Variante des „Black Friday“, der Ende November auch hierzulande ansteht. In China endete gestern der Konsumrausch im „Singles Day“, der aufgrund der letztjährigen Erfolge nun mittlerweile elf Tage andauert und damit zum größten Onlineshopping in China geworden ist. Alibaba meldet allein für diesen Zeitraum eine Umsatzsteigerung von mehr als acht Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Damit könnte auch der Aktienkurs, der sich vom Hoch vor knapp einem Jahr mehr als halbiert hat, wieder etwas Luft nach oben bekommen, zumal die Aktie gerade dabei ist, einen Boden auszubilden.