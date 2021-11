Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

S&P 500 weiterhin in Abwärtskorrektur Im Bereich des 10er-EMA bietet sich eine Long-Position in Trendrichtung an. Solange der S&P 500 den 10er-EMA verteidigen kann, ist eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Long-Positionen sollten dabei aber eng unter dem 10er-EMA abgesichert …